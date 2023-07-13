SAP Türkiye’den Amerika'ya global atama

Kurumsal uygulama ve yazılım pazarının küresel lideri SAP’nin, 2001 yılından bu yana hizmet verdiği Türkiye pazarındaki başarılı yöneticiler, global pozisyonlara atanıyor. Halen SAP Türkiye’nin 4 başarılı yöneticisi, ülkemizdeki sorumlululuklarının yanı sıra, bölgesel ve küresel roller de üstlenirken, son olarak Kamu Politikası ve Resmi İlişkiler Direktörü Dr. Onur Yıldırım, Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Kamu Politikası Stratejik Projeleri Direktörü olarak görev yapmak üzere SAP’nin New York’taki ofisine atandı.

Dr. Onur Yıldırım yeni görevinde, SAP’nin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve kalkınma bankaları başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinden, iş geliştirme projelerinden ve kamu politikası departmanının stratejik global projelerinin yönetiminden sorumlu olacak.

SAP’ye katılmadan önce McKinsey & Company’nin Türkiye Kamu ve Sosyal Sektör İş Geliştirme Lideri olarak uluslararası kuruluşları da kapsayan çalışmalarda bulunan Dr. Onur Yıldırım, kamudaki kariyerine 2005 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başladı. 2012’de katıldığı Philip Morris Sabancı’da Kurumsal İlişkiler Müdürü ve 2014’te çalışmaya başladığı Intel Corporation’da Kurumsal ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı.

Onur Yıldırım’ın Harvard Üniversitesi’nde 2008-2010 yılları arasında tamamladığı Kamu Yönetimi / Uluslararası Ekonomik Kalkınma master derecesi öncesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’den İnşaat Mühendisliği lisans, Hacettepe Ünivesitesi’nden İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans ve Ankara Ünivesitesi’nden İşletme Bölümü’nde doktora dereceleri bulunuyor.