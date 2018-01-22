Sarıgözoğlu yönünü endüstri 4.0'a çevirdi

22 Ocak 2018

Sac kalıpçılığı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren Sarıgözoğlu, önümüzdeki 5 yılda bir yandan endüstri 4.0 ve yeni çevreci teknolojiler; yeni nesil hammaddeler gibi global trendlere yönelik yatırımlarını devam ettirirken, bir yandan da organik büyümesini sürdürecek.

Hizmet verdikleri sektörlerin iç dinamiklerinin diğer sektörlere göre farklı olduğunu vurgulayan Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, “Bu dinamiklere hakim olup ileri görüşlülükle kısa ve uzun vadeli değişkenliklere hazırlıklı olmak zorundayız. Sürdürülebilir olmak için eğitimi ve gelişimi ilke edinmek lazım. Bu sadece sürekli ve hızla değişen sektörün değil içinde bulunduğumuz çağın da en büyük gerekliliği. Önümüzdeki 5 yılın firmamızda kuşak geçişinin tamamlanacağı kritik bir önemi haiz. Ayrıca endüstri 4.0 ve yeni çevreci teknolojiler; yeni nesil hammaddeler gündeme damgasını vuracak. Biz de global trendleri yakından izleyip hızla uyum ve organik büyümeyi birlikte yaşayacağız” dedi.

4 tesisle faaliyet gösteriyor

İkisi Manisa, diğerleri Bursa ve Aksaray’da olmak üzere 4 tesisle faaliyet gösterdiklerini anlatan Sarıgözoğlu, “Manisa’daki bir tesisimizde sadece otomotiv sac kalıbı üretiyoruz. Avrupa’daki benzerlerinden eksiği olmayan bu tesis, son teknoloji ile tasarım ve üretim yapıyor. Burada hem müşterilerimiz, hem de seri parça üretimi yaptığımız diğer tesislerimiz için kalıp üretiyoruz. Dünya otomotiv devlerine hizmet veriyoruz. Örneğin şu anda Mercedes’in Aksaray’da ürettiği yeni kamyon modelinin kabin grubunun presli sac parçalarının tamamına yakını ve şasi grubunun tamamının kalıplarının tasarlanması, üretilmesi, seri üretime hazırlanması; bunların seri üretimin yapılacağı Bursa ve Aksaray fabrikalarımızda devreye alınmasında süreçlerini tamamladık ve seri üretim başladık” ifadelerini kullandı.

Bursa tesislerindeki üç pres caddesiyle robot otomasyonlu üretim yaptıklarını ifade eden Sarıgözoğlu, “Robotlar marifetiyle hammadde direkt kasaya koyulacak hale geliyor. Bu caddelerimizden en büyüğü, G1 hattı, otomotiv sanayinde kullanılan en büyük pres caddesi. Biz bu yatırımı gerçekleştirinceye kadar OEM firmalar dışında hiçbir otomotiv yan sanayi firmasında bulunmuyordu. Hem Türkiye ve hem Almanya’da adından çokça söz ettiren bir firma olarak Ford Otosan, Tofaş-Fiat, Mercedes Benz, Oyak-Renault, Bosch, BMW, Volkswagen, Audi, Bently, Jaguar ve Porsche gibi dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyoruz. Son günlerde yerli otomobil üretimi konusunda birçok ilin OSB’si açık davet yayınlıyor. Önemli olan bu güzel yatırımın ülkeye kazandırılması; hangi il tercih edilirse saygımız sonsuz. Ancak önemli tercih kriterleri açısından bakıldığında en uygun yerin Manisa OSB olduğuna inanıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.