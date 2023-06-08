Sasa borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru kararı aldı

Sasa Polyester 4 milyar TL’ye kadar yurt içinde borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu.

Sasa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding’e tahsisli olarak satılması planlanan şarta bağlı paya dönüştürülebiir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulması kararı alındığı belirtildi.