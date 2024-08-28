SASA Polyester'den hisse geri alım adımı

SASA Polyester Sanayi A.Ş., 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği pay geri alım işlemi ile şirketin sahip olduğu SASA paylarını 10.000.000 lota çıkardı.

Geri alım işlemi, 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından (ortalama 4,60 TL) 2.000.000 lot payı kapsadı ve şirket sermayesine oranı yüzde 0,0231 olarak gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihinde aldığı karara dayanan bu geri alım, pay sahiplerinin menfaatlerini koruma amacıyla gerçekleştirildi.

Şirket, bu işlemle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun hareket ettiğini ve tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan etti.