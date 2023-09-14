Sasa Polyester'in elyaf yatırımına devletten dev destek

Sasa Polyester'in 14 Eylül'de KAP'a yaptığı açıklamada Adana yerleşkesinde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Elyaf Üretim Tesisi'ne devlet tarafından yapılacak yardım hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre teşviğe konu yatırım tutarının 8.094.028.599 TL olduğu belirtildi.

Şirket'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimizce daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda detayları duyurulan, Adana yerleşkemizde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen, yatırım bedeli yaklaşık 400.000.000 USD olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi Yatırımız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.

Teşviğe konu yatırım tutarı 8.094.028.599 TL olup yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b) KDV İstisnası,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40,)

ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl).

d) Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır).