Satışları yüzde 13 artıran BMW ‘ek vergi’ önlemini de aldı

16 Temmuz 2018

AYSEL YÜCEL

BMW’nin motor sporları teknolojisini şehrin caddelerine taşıdığı M otomobilleri 6-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta piste çıktı. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen BMW M Sürüş Etkinliği 4 yıl aradan sonra yeniden Borusan Otomotiv ev sahipliğinde, Shell ve Pirelli sponsorluğunda düzenlendi. Toplantıda DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan BMW/MINI/ BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, BMW satışlarına ve sektöre yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İlk çeyrekte iyi giden otomobil ve hafif ticari araç satışlarının erken seçim, kur artışı ve yükselen faizler nedeniyle haziran ayında yüzde 38, ilk altı ay toplamında ise yüzde 11 daraldığını hatırlatan Uğur Sakarya, “Temmuz ve ağustos aylarının da sakin geçmesini bekliyoruz. Eylül ayında ise bir toplarlanma olabilir diye düşünüyoruz” dedi. Sakarya, yıl sonunda ise pazarın en iyi ihtimalle geçen yılın rakamlarının yüzde 10 altında kalmasını ön gördüklerini söyledi. Toplam pazardaki yüzde 11’lik daralmaya rağmen lüks segmente ise ilk altı ayda satışların sadece yüzde 1 düştüğünü ifade eden Sakarya, “Daralmanın toplam pazara oranla bu derece düşük kalmasında BMW satışlarının büyük etkisi oldu. BMW satışları yüzde 13 artış gösterdi. Dolayısıyla getirdiğimiz X’ler sayesinde lüks segmenti bizim adetlerimizin toplarladığını söyleyebilirim. X1’de dizel çıktı, bununla adet yapıyoruz. X3’ün de 1.6 benzinlisi çıktı bu yıl. Bunların etkisi büyük” dedi. Filo satışlarının da hızlandığına dikkat çeken Sakarya, “Marka özelinde büyüme perakendede X modellerinden ve filo satışlarından geldi. Filo oranı bizde yüzde 30’un üzerinde. Bazı markalarda bu oran yüzde 70. Filo tarafı olmasa pazar çok daha fazla düşerdi. Pazarı filo satışları kurtardı” diye konuştu.

M serisinde rekor hedefi

Geçtiğimiz yılı 19 bin 500 adetle kapattıklarını hatırlatan Sakarya, ”Bu yıl bu rakamın onun altına düşmek istemiyoruz. Ama pazarda çok farklı dinamikler var tabii ki. Bu yıl değişken ve çok zorlu geçiyor. Kur artışı ve kredi oranları bu şekilde devam ederse sektörü çok zorlayacak” dedi. Bu yıl M serisi satışlarında iddialı olduklarını belirten Sakarya, “ Almanya’dan güzel bir destek aldık. Daha önceki yıllarda M’lerle ilgili en fazla 50 adet satış yapabilmiştik. Bu sene 6 ayda 29 satış yaptık. Bu sene ilk defa 100’e yaklaşmak istiyoruz. M5 ağırlıklı gidiyor. M7 de 2 sipariş aldı” dedi.

2. elde yüzde 28 artış

Sıfır araç fiyatlarının artması ile 2. ele talebin arttığını vurgulayan Sakarya, “Bizim tarafta 2 el ilk altı ayda geçen yıla oranla yüzde yüzde 28 büyüdü. Talep artışı 2. elde fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. İlk yarıda 2.el fiyatları yüzde 5 arttı yaklaşık. Bu oran yılsonuna kadar yüzde 10’a çıkar diye tahmin ediyoruz” dedi. Mini satışlarının da geçen yılın üzerinde olmasını beklediklerini ifade eden Sakarya, elektrikli satışlarında da bu yıl 100 adedi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

"Ek vergiden kurtulmak için erken ithal ettik"

Türkiye’nin, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak 21 Haziran itibariyle 22 ürüne ek vergi koyduğunu hatırlatan Uğur Sakarya, “Bu ürünler arasında otomobil de yer alıyor. ABD’den ithal edilen otomobile yüzde 60 ek vergi geldi. Türk hükümeti, DTÖ'ye tarife gönderir göndermez bu konu bizi etkilemesin diye elimizden geleni yaptık. Olabildiğince erken ithal ettik araçları. Elimizde 3-4 ay bizi idare edecek kadar stok var şu anda. Almanya bu konuda bize destek oldu. 21 Haziran’dan önce getirebileceğimiz kadar X3 ve X5 getirdik. Aksi halde bu vergilerle fiyatlar 1 milyona yaklaşıyor” diye konuştu. Stoklar bittiğinde ise farklı fabrikalardan araç almayı planladıklarını belirten Sakarya, “Bize bir süre yetecek kadar stoğumuzda araç var. BMW’nin bu araçları ürettiği ABD dışında da fabrikalar var. Güney Afrika ve Mısır gibi. Oralardan getirmemiz lazım. Ancak bunun bir süreci var hemen olmuyor”

2019'da gelecek yeni BMW 8 Serisi Coupe'yi tanıttı

Etkinlik ayrıca Türkiye’de ilk kez gösterilen Yeni BMW 8 Serisi Coupé’ye de ev sahipliği yaptı. Yeni BMW 8 Serisi gövde ve kabin tasarımıyla da diğer BMW modellerinin geleceğine ışık tutuyor. BMW’nin yeni tasarım dilinin en çarpıcı özelliklerini barındıran Yeni BMW 8 Serisi BMW tarihinin en ince ön farlarına sahip. Yeni tasarım dilinin bir diğer önemli parçası ise yekpare böbrek ızgaraları. Ön gösterimi yapılan Yeni BMW 840d xDrive Coupé, bu segmentte ilk kez kullanılan dizel motoruyla da ön plana çıkıyor. Yeni BMW 8 Serisi TwinPower Turbo teknolojisine sahip 3,0 litrelik sıralı altı silindirli dizel motoru ile 235 kW/320 bg maksimum güç ve 1.750 dev/dk kadar düşük devirlerde bile 680 Nm azami tork üretiyor. Uğur Sakarya, yeni modeli 2019’da Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını açıkladı.