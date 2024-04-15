Savunma Sanayii Başkanlığı: BAYKAR finansal destek için hiç başvurmadı

Savunma Sanayii Başkanlığı, milli İHA/SİHA'ları üreten Baykar firması hakkındaki iddialara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Açıklamada, savunma sektörünün cirosunun 12 milyar doları aştğı belirtilerek Ar-Ge harcamasının 2 milyar doları bulduğu ifade edildi. Ayrıca 850'yi aşkın projenin hacminin de 90 milyar dolar olduğu dile getirildi.

Açıklamada, sektördeki şirketleri hedef alan, kurumu da töhmet altında bırakan dezenformasyonların olduğu aktarılarak bugüne kadar farklı programlarda 500'ü aşkın firma ve 400'den fazla tedarik projesine 6 milyar liraya yakın destek verildiği vurgulandı.

'BAYKAR finansal destek projelerine başvurmadı'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BAYKAR'ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır. Her gün ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz. Türk savunma sanayi, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, 'Güçlenen Türkiye'nin Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."