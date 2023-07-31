SC Mimarlık, bütüncül tasarım modeli ile çalışmalarını sürdürüyor

Müjde DEMİR

Mimar Sevil Şimşek ve Mimar Cem Buluklu tarafından 1987 yılında kurulan SC Mimarlık, kuruluşlarından bu yana otel, hastane, ofis, mağaza, kamu yapıları, konut gibi geniş bir program yelpazesinde sektöründe ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri karşılayarak her geçen yıl büyümesini sürdürüyor.

4 kişilik ekibiyle, Mersin Ramada Otel, Özel Dent Era Diş Kliniği, Özel Mersin Forum Yaşam Hastanesi, Muğla Taşev Konutu ve Türkiye genelinde Enerjisa’ya ait idari binalar ve çeşitli konut proje, dekorasyon ve inşaat uygulamalarında çalışmalar yapan SC Mimarlık, ikinci kuşak bir aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yüksek Mimar Berk Buluklu, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve depolama tankları, boru hatları ve pek çok endüstriyel imalatın üretim ve ihracatını yapan bir firma olan Aager Ergil yerleşkesinde tasarım ve inşaat sürecinin tamamında rol aldıkları Ergil İdari Binası’nın 2021 yılından bu yana hizmet verdiğini ifade etti.

“Fabrika binasına ek olarak projelendirmiş olduğumuz idari bina iç mekân tasarımında, birlikte geçirmiş olduğumuz süreçten özümsediğimiz kadarıyla firmanın kalite/performans, sürekli gelişim, dinamik çalışma ve dürüst/şeffaf yapılaşma gibi misyonlarını ön planda tutarak mimari konseptimiz içerisinde bu kavramları kendi tasarım çizgimizle bir araya getirmeye gayret ettik” diye konuşan Buluklu, firmanın kurumsal algısını her mekânda yaşatarak, çalışma ortamlarının tasarımlarında gerek müşteri, gerekse çalışanlar için dinamizm ve resmiyet arakesitinde sürdüren bir planlama anlayışı benimsediklerini belirterek, “Güncel ofis örneklerinde benimsenen total mekân konsepti çerçevesinde tüm mekânlar arasında kesin sınırlayıcılar olmadan kontrollü bir akış ve geçirgenlik sağlamayı ve bunu yaparken departmanlar arası ayrışmayı kırarak ortak ve şeffaf bir çalışma düzeni yaratmayı ve müşterilerin de bu vesile ile Aager Ergil’in dürüst ve güvenilirlik misyonunu dışa vurmayı hedefledik” dedi.