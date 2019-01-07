Schindler Türkiye, 2019'u yatırım yılı ilan etti

07 Ocak 2019

Dünyanın en önemli asansör ve yürüyen merdiven tedarikçilerinden biri olan Schindler Group, Türkiye'de 2019 yılına yeni projeler ve yeni hedeflerle giriyor. Schindler Türkeli Asansör Genel Müdürü Zafer Kabadayı, "Türkiye dinamik demografik yapısı sebebiyle sektörümüz açısından dünyanın en büyük 5 pazarı arasında yer almayı sürdürüyor. Biz de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hedeflerimize ulaştık, hatta bazılarını geçtik. 2019 yılı yeni ürünlerimiz ve dijital çözümlerimizi de lanse edeceğimiz bir yıl olacak. Schindler Ahead adlı IoT platformumuz ile asansör ve yürüyen merdivenlerimizi internete bağlayıp kullanıcılarımızı Schindler teknolojileri ile tanıştırmayı planlıyoruz. Şimdiden pilot uygulamalara başladık. Bu açıdan oldukça heyecanlı bir yıl bizi bekliyor" dedi.

Schindler Türkiye'nin gerçekleştirdiği önemli projelerle ve sahip olduğu pazar potansiyeli ile tüm Schindler ülkeleri arasında Çin ve Hindistanın ardından 3. büyük ülke konumunda olduğunu hatırlatan Kabadayı, Schindler Global olarak Türkiye'deki yapılanmaya çok önem verildiğini, Schindler Türkiye'nin bu sene kendi ofisini satın alarak Türkiye'deki yerini önümüzdeki yıllar için çok daha sağlamlaştırdığını, 2019 yılı başlarında Ataşehir'deki parmakla gösterilecek modern ofis binalarına taşınacaklarını belirttti.

"Liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz"

Schindler Türkiye ofislerinin aynı zamanda Türki Cumhuriyetler (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan), KKTC, Pakistan ve Gürcistan'ın da yönetildiği bölgesel bir hub olduğunu vurgulayan Kabadayı sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası çok dinamik bir bölge. Bazı ülkeler duraklasa da diğerleri hızlı bir büyüme evresine geçebiliyor. Son dönemde tekrar yükselen petrol fiyatlarıyla bölgemiz tekrar hareketlenmeye başladı. 2018 yılını hedeflerimizin çok üstünde bitiriyoruz. 2019 yılı için de beklentilerimiz aynı şekilde olumlu. Biz 2019 yılını sektör açısından bir toparlanma yılı olarak görüyoruz. Hedefimiz bu dönemden daha da güçlenerek ve liderliğimizi pekiştirerek çıkmak".



Yeni yılın yılın kendileri için yatırımlar yılı olacağını belirten Kabadayı, 2018 yılının başında sermaye artışı yaparak şirketlerini ekonomik dalgalanmalara karşı daha da güçlü hale getirdiklerini hatırlattı. Kabadayı'nın verdiği bilgilere göre, 2014 yılında açtıkları eğitim merkezi tam gaz çalışmaya devam ediyor. Yılda yaklaşık 1500 kişiye meslek ve iş güvenliği eğitimi verilen merkezde kalifiye çalışan ihtiyacı çözülüyor. Organik büyümenin üstüne şirket ve portföy alımlarıyla da Schindler Türkiye büyümesini daha da artırdı. Bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da şirket alımları da dahil olmak üzere yatırımlarına devam etmeyi amaçlıyorlar.

"2019 toparlanma yılı olacak"

Türkiye'nin ekonomik dalgalanmalar konusunda birçok ülkeden ayrışan bir ülke olduğunu, öncelikle insanımızın çok çalışkan olduğunu, krizler konusunda deneyimli olduğumuzu söyleyen Kabadayı, sözlerini şöyle bitirdi:"Ülke olarak daha önceki 1994 ve 2001 krizlerini de hızlı bir şekilde atlatarak tekrar büyüme trendine geri dönmüştük. Bu sebeplerle biz 2019 yılının yavaş geçecek bir toparlanma yılı olacağını düşünüyoruz. 2019'da yüzde 15-20 arasında enflasyon, GSYH'da yüzde 1 civarında büyüme bekliyoruz. Ülkemize güveniyor ve bu toparlanma ve dengelenme dönemi sonucunda tekrar büyüme dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. 2020 yılı itibariyle de büyüme hızımızın tekrar yüzde 3 ve üstüne çıkması beklentimiz sürüyor."