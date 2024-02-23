Schneider Electric'ten 36 milyar avroluk gelir

Schneider Electric, 2023 yılı finansal ve finansal olmayan sonuçlarını açıkladı.

2023 yılında şirketin toplam gelirleri organik olarak yüzde 13'lük artışla 36 milyar avro olarak tespit edildi. Bu dönemde şirketin net gelirleri yüzde 15'lik yükselişle 4 milyar avro olarak gerçekleşirken, yıllık düzeltilmiş FAVÖK 6,4 milyar avroya ulaştı ve organik olarak yüzde 25 arttı.

Şirket, serbest nakit akışını yüzde 38'lik artışla 4,6 milyar avroya yükseltti. Şirket, 2023 yılında sürdürülebilirlik taahhütlerini de hedeflerinin üzerinde bir performansla tamamladı.

Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi değerlendirmesine göre ise şirket, hedefin 0.13 puan üzerine çıkarak 6,13 olarak gerçekleşen bir performansla paydaşlarının ve gezegenin refahı için çalışmaya devam etti.

'Rekor gelişim devam etti'

Schneider Electric CEO'su Peter Herweck, güçlü performanslarını 2024'te de sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, “2023 yılında şirketimiz, rekor seviyede büyüme ve gelişim göstermeye devam etti. Şirket gelirlerde yüzde 13'lük organik büyüme, mükemmel organik marj gelişimi, yüksek serbest nakit akışı ve güçlü bir net gelir artışı ile yeni bir başarı tablosuna imza attı." ifadelerini kullandı.

Herweck, bu yüksek performansı 2024'te de sürdürme hedefiyle yıla başladıklarının altını çizerek, "2024 yılı, ‘Yeni Ufuklar’ adını verdiğimiz ve sürdürülebilir büyümeye ve gelişmeye odaklandığımız 4 yıllık stratejinin ilk adımı olacak." dedi.