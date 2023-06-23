Seç, esnafı modern perakendeciliğe taşıyor

Müjde DEMİR

Etkinlikte DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, 2000’li yılların başından itibaren hızla büyüyen, zincir mağazaların ve modern perakendecilerin, büyük satın alma gücü, kurumsal kimlikleri ve dijital altyapısı karşısında esnafın rekabet gücünün azalmasını önlemek amacıyla Seç Market’in kurulduğunu söyledi.

Çözümü esnafı dönüştürmekte bulduklarını kaydeden Sekmen, “Seç Market burada dönüşüm modeli olarak görev üsteleniyor. Rekabette zorlanan esnaflarımızı Seç Market ekosistemine dahil ederek onları modern perakendeciliğe çevirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken de Yıldız Holding’in büyük satın alma gücünden faydalanmalarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Seç Market olarak 5 binin üzerinde ürün çeşitliliğini tedarik edebildiklerine dikkat çeken Sekmen açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bizler bu ürünleri uygun fiyatlarla tedarik ederek esnafımızla buluşturuyoruz. Onlarda mahallelerinde rekabetçi bir şekilde ürünlerini sunuyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde reklam desteği vererek kurumsal kimlik sağlıyoruz.

Böylece esnafımız modern bir perakendeciliğe dönüşüyor. Rekabet edemediği zincir mağazalarla artık rekabet etme gücüne kavuşuyor. Esnafları Seç Market çatısı altında bir araya getirerek kendi işinin patronu olmasını sağlıyoruz. Seç market, 2 bin 500 mağazanın üzerinde bayisiyle, iş ortağıyla, ailesiyle, çalışanıyla ve bizlerle 7 bin kişilik bir ekosistemdir. Amacımız rekabette güçlenmek, müşteriye iyi hizmet vermektir."

“Kadın girişimci sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Bunun yanında kadın girişimciliği de önemsediklerini belirten Sekmen, "Bayilerimizin yüzde 10’unu kadınlar oluşturuyor. Seç Market olarak hızlı büyüyerek kadın girişimci sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.