Seç Market'ten 'mahalleli' bayilik modeli

Sercan SELÇUK

81 ilde 2 bin 500’ün üzerinde bayisiyle perakende sektöründeki önemli oyunculardan biri haline gelen Seç Market’in küçük esnafı rekabette güçlendrirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarının altını çizen Sekmen “İş ortaklığı sistemiyle mahalle esnafına destek veren iş modeliyle Seç Market, mahalle esnafının sıcaklığı ve samimiyeti ile kurumsal tecrübeyi buluşturarak modern marketçilik anlayışına hizmet ediyor.

Seç Market, raf diziliminden ürün tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya iletişimine, pazarlamadan satın almaya birçok alanda verdiği destekle, küçük esnafı rekabette güçlendirmeye ve söz sahibi yapmaya yönelik çalışmalarını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor’’ şeklinde konuştu.

Seç Market’in kadın girişimcilere destek verme ve kadın istihdamını önemseme konusunda da ayırt edici çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Genel Müdür Altan Sekmen, Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci bulunduğunu kaydetti.

Seç Market’in mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Sekmen şunları söyledi: “Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor.’’