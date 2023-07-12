Seçim sonrası satışlarda beklenmedik bir artış oldu

Arkas Holding’in, malzeme elleçleme ve depo ekipmanları üreticisi Alman STILL GmbH ile ortaklığı olan STILL ARSER’in Genel Müdürü Mustafa Çiper, seçim sonrası Türkiye pazarında öngörülerinin ötesinde bir hareketlilik olduğunu söyledi. Çiper, “Seçim atmosferi etkiler diye düşünüyorduk ama ilk 4 ay sektör olarak 8-9 binlik bir satış yapıldı. Geçen yılın üzerine çıkma ihtimalimiz yüksek. Market zincirlerindeki hızlı büyüme ve e-ticaretin dönüşümü satışlarımızın artmasında etkili” diye konuştu.

Çiper, Türkiye’de yıllık olarak ortalama 20 bin dolarlık 30 bin forklift aracının satılmasının ‘tüketimin artışına dair beklentiye’ ilişkin bir umut göstergesi olduğunun altını çizdi. Çiper, “STILL ARSER, 2022 yılında ciro olarak yüzde 30, siparişlerde de yüzde 15 büyüdü. Geçen yıl da IT projelerinde bir değişim dönüşüm yaşayan STILL ARSER, 2023'te SAP/S 4 Hana projesine geçiş yaptı” dedi.

Ana gündem verimlilik

Çiper, verimliliğin şirketlerin gündeminde birinci sıraya oturduğunu da vurguladı. Şirketlerin otomasyon çözümleriyle ilgilendiğini, verimliliğin ana gündem olduğunu belirten Çiper, “Şirketler şuna bakıyor: Almanya’da aynı sektörde aynı işi yapan şirket buru 55 kişi ile yaparken o 250 kişi istihdam ediyor.

Bu karşılaştırmayı yapıyor ve nedenlerini araştırıyor artık Türk şirketleri” şeklinde konuştu. Bu, KOBİ’ler açısından süreç yönetimi, teknoloji yatırımı ve çalışan verimliliği konularını da gündeme getirmiş durumda. Çiper Türkiye’nin en büyük potansiyelinin de burada olduğunu, verimliliğe dair bir dönüşümün ekonomide önemli bir eşiğin atlanmasına yol açacağını, bunun için büyük yatırım da gerekmediğini, bu alanda “kafa yormak gerektiğini” anlattı.

Çiper, sürdürülebilirliğin öneminin de altını çizerek, “Enerji ve sürdürülebilirliği odağına alan şirketimiz, ürün gruplarında da bir değişim içinde. STILL ARSER, bu kapsamda müşterilerine Lityum İon’lu araçlar gibi farklı ürünleri öneriyor” diye konuştu.