SEDAŞ, Gebze’de 110 milyon liralık yatırım planlıyor

Şirketten yapılan açıklamada, bölgenin artan ihtiyaçlarına göre hazırlanan program kapsamında yılsonuna kadar 110 milyon liralık kapasite artırımı yapılması, şebeke yenileme ve ana hatlarda yeraltı çalışmalarının tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda SEDAŞ ekipleri, Gebze genelinde yürüttüğü çalışmalarla 312 kilometreden fazla kablo-iletken çekimi ve 200 direk montajını gerçekleştirdi.

Yılsonuna kadar kırsal kesimler de dâhil olmak üzere ilave 10 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 13 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak. Bölgenin ihtiyaçları kapsamında kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planlarını sürdürdüklerini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, “Gebze bölgemize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini her geçen gün artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.