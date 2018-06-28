Sefamerve yabancı fonların rotasına girdi

28 Haziran 2018

İrem ÇETİNGÖZ

e-Ticarette tesettür giyime odaklanarak kendine yeni bir alan açan ve hızla büyüyen Sefamerve.com, yabancı fonların radarında. Şirketin önümüzdeki hafta bazı yatırımcılarla görüşeceği öğrenildi. Satış sürecini yöneten Pragma Danışmanlık yetkilisi Kerim Kotan, “Mümkün olduğunca az hisse satmak istiyorlar. Kârlı bir şirket. Amaç büyümeyi hızlandırmak” dedi. 2102’de Metin Okur’un kurduğu şirketin cirosu 60 milyon dolar. Tesettür giyim e-ticaret sitesi Sefamerve, yabancı fonların ilgisini çekiyor. Şirket ABD’den Çin’e olan coğrafyada yer alan yabancı fonlardan büyük ilgi görüyor. Şirket bu süreç için ise danışmanlık şirketi Pragma ile anlaştı. Sefamerve’nin önümüzdeki hafta seçtiği bazı yatırımcılarla irtibata geçebileceği konuşuluyor.

Pragma Danışmanlık yetkilisi Kerim Kotan, Sefamerve’ye son üç yıldır yabancı fonların ilgisi olduğunu söyledi. Bu süreçte Sefamerve’nin hisselerinin tamamını satarak Türkiye’den çıkma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyen Kotan, “Hatta mümkün olduğunca az hisse satmak istiyorlar. İlaveten şirketin de paraya ihtiyacı yok. Kurulduğundan beri kâr ve nakit yaratmayı becermiş bir iş modelinden bahsediyoruz. Amaç şirketin global büyümesini ışık hızına çıkartmaya yardımcı olabilecek en doğru ortağı seçebilmek. Şirket şu ada Ame-

rika’dan Çin’e kadar olan coğrafyadan farklı model yatırımcıların ilgi odağında. Online perakende işinde olan stratejik oyuncular olduğu gibi bazı devlet varlık fonları ve dört yıldır Türkiye’de pek adını duymadığımız özel sermaye fonları da var bunlar arasında” dedi. Kotan, Sefamerve’nin gelecek haftalarda ise birkaç yabancı yatırımcıyla görüşülüp masaya oturma noktasına gelmeyi planladıklarını da kaydetti.

2023’te 500 milyon dolar ciro yapmayı hedefliyor

Sefamerve, 2012 yılında kuran Metin Okur, şu anda 60 milyon dolar ciro ve yüzde 35’in üzerinde ihracat yaptıklarını, 2023’te ise 500 milyon dolar ciroyu hedeflediklerini söyledi. Sefamerve, online muhafazakar giyim sektöründe 3 milyonu aşkın müşterisi ile 60’tan fazla ülkede açık ara pazar lideri konumunda yer alıyor. Müşterilerine 15 kategori altında 40 binden fazla ürün sunan Sefarmerve.com her gün 400 binden fazla ziyaretçi alıyor.