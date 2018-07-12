Seger, Rusya’nın ardından Mısır’da satış ofisi açacak

12 Temmuz 2018

Zehra ORUÇ

Halihazırda tedarikçisi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla’nın yeni aracı Model-3 için de korna tedarikçisi olarak seçilen Seger AŞ, global tedarikçi olma vizyonu ile Çin’de, gelişen Uzakdoğu pazarı için yaklaşık 10 yıldır üretim yapıyor. 2017 yılında 50 milyon TL’lik ciroya ulaşarak yüzde 5’lik büyüme yakalayan firma, yıl sonunda ise dolar bazında yüzde 5’lik büyüme hedefliyor. Seger, 2017’de açtığı Rusya satış ofisine bu yıl Mısır’ı da katmayı hedefliyor.

Bu yılki asıl büyümelerini yeni otomotiv markalarıyla yapacakları işbirlikleriyle sağlamayı hedeflediklerini anlatan Seger AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, “Baştan beri tedarikçisi olduğumuz Tesla Model S’in yanına geçen sene yeni üretilmeye başlayan Tesla Model 3’ü de ekleyerek güzel bir ivme yakaladık. Bu yıl da tedarikçisi olduğumuz markalardan yeni projeler almayı ve müşteri portföyümüze yeni araç üreticilerini katmayı planlıyoruz” dedi.

Yılda ortalama 11 milyon adet korna ile her 4 saniyede bir korna ürettiklerini söyleyen Baykal, Japonya’dan Filistin’e, Rusya’dan Güney Afrika Cumhuriyeti’ne, Amerika’dan Almanya’ya, Maritus’tan Romanya’ya kadar 70’den fazla ülkeye korna sattıklarını belirtti. Üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerinin bilgisini veren Baykal, Çin ve Uzak Doğu pazarına yönelik 2004 yılında Çin’de yüzde 100 kendilerine ait olan bir fabrika kurduklarını hatırlattı. Bu fabrikada Çin ve Uzak Doğu pazarları için yükselen bir ivme ile korna üretimi gerçekleştirdiklerinden bahseden Baykal, “Rusya’da hem OEM tarafında hem de after market tarafında fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla 2017 yılında uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz Rusya satış ofisimizi açtık. Buna benzer bir yapılanmayı Mısır için de düşünüyoruz. Satış ofisi ve depo şeklinde olan yatırımlarımız doğası gereği çok fazla istihdam sağlamamakla beraber bugün yurtdışında Seger’in yaklaşık 160’a yakın çalışanı var” diye konuştu. Baykal, bu yıl gerek yurtiçinde gerek yurtdışında markalaşma çalışmalarına odaklandıklarını ve Latin Amerika ve Afrika’yı hedef pazarlarına aldıklarını sözlerine ekledi.

‘Bu yıl 2 korna modelini piyasaya sunduk’

Baykal, her yıl en az bir yeni ürünü piyasaya sürmek hedefiyle çıktıkları Ar-Ge yolculuğunda 2018’de havalı korna segmentinde Mehter ve Nostalji olmak üzere 2 korna modelini piyasaya sunduklarını kaydetti. Bu yıl Automechanika İstanbul, Auto China Pekin ve Automechanika Dubai fuarlarını geride bıraktıklarını, yıl sonuna kadar Moskova, Frankfurt, Wolfsburg ve Şangay’da düzenlenecek fuarlara da katılacaklarını söyleyen Baykal, bu sayede ihracat potansiyelini artırdıklarını ifade etti.

‘Yenileme pazarında satış grafiğimiz 2015’ten beri artıyor’



Otomotiv sektörüne dair değerlendirmelerde de bulunan Baykal, sektörün bu yıl yeni kilometre taşlarıyla buluşacağını ifade etti. Teknolojiyle dönüşen sektörde bu yıl üretimin düyada 100 milyona, Türkiye’de ise 1,7 milyona ulaşmasının beklendiğini belirten Baykal, “2018 yılının 2017’den çok daha verimli bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Firma olarak, 2017’de yeni üretim hattı, yeni ürünler ve yeni pazar yatırımlarımızı yaptık. 2018 yılında bu yaptığımız yatırımlarımızın geri dönüşlerini almayı bekliyoruz. Türkiye’de yenileme pazarında 2015 yılından bu yana artan bir satış grafiğimiz var” diye konuştu. 2018 yılında dolar bazında yüzde 5’lik büyüme hedeflediklerini aktaran Baykal, “Bu yıl asıl büyümeyi yeni otomotiv markalarıyla yapacağımız işbirlikleriyle sağlamayı hedefliyoruz. Baştan beri tedarikçisi olduğumuz Tesla Model S’in yanına geçen sene yeni üretilmeye başlayan Tesla Model 3’ü de ekleyerek güzel bir ivme yakaladık. Bu yıl da hâlihazırda tedarikçisi olduğumuz markalardan yeni projeler almayı ve müşteri portföyümüze yeni araç üreticilerini katmayı hedefliyoruz” dedi.