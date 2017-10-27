Şeker Piliç'in tesisine alıcı çıkmadı

27 Ekim 2017

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 53 bin metrekare arazi üzerine kurulu bulunan Şeker Piliç'in satış ihalesi için 6 milyon 46 bin TL'lik teminatı yatıran çıkmadı.

30 milyon 231 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Şeker Piliç Tesisleri için açık arttırma 15 milyon 955 bin liradan başlayacaktı.

10 dakikalık bekleme süresi sonunda da ihaleye alıcı çıkmayınca 1. İcra Müdürlüğü ihaleyi 27 Kasım 2017 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA