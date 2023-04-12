Şekerbank elektrikli araç şarj istasyonlarına finansman desteği sağlıyor

Şekerbank enerji tasarrufuna yönelik yatırımlara uygun finansman sunmak üzere EKOkredi ürünü ile karbon emisyonlarının azaltılmasında belirleyici rol oynayan elektrikli araçların yaygınlaşması için Schneider Electric ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği protokolü, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik ve Schneider Electric Türkiye Ülke Müdürü İsmail Yamangil arasında imzalandı.

Banka, dijital otomasyon ve enerji yönetimi alanında uzman şirket Schneider Electric ile elektrikli şarj istasyonu kurulumu projelerine finansman desteği sağlamaya başlıyor. Şekerbank, elektrikli araç sahiplerinin araçlarını şarj edilebilmesine olanak tanıyacak istasyonların, apartmanlarda ya da sitelerde kurulabilmesinin finansal altyapısını oluşturuyor.

Apartman ve site yönetimlerinin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerden bireysel müşterilere kadar bu alana yatırım yapmak isteyenlere sunulacak finansman desteği; 50 bin TL’ye kadar, 12 aya varan vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla sunuluyor. Schneider Electric ise geliştirdiği elektrikli şarj istasyonları ile sürdürülebilirliğe hizmet ederken, araç sahiplerine bu istasyonları gerçek zamanlı olarak yönetmeleri için projelendirme ve kurulum olanağı sağlıyor.

Elektrikli araç kullanımının artmasının, ekolojik etkinin azaltılması adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: “Türkiye’nin sürdürülebilir bankası olma misyonumuzla kaynaklarımızı dünyanın geleceğine hizmet etmek üzere kullanmaya öncelik veriyoruz. Schneider Electric ile yaptığımız iş birliği kapsamında sunduğumuz finans desteği, daha fazla kişinin elektrikli araç sahibi olması için itici bir güç olacağına inanıyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçların hızla yaygınlaşacağını ve bu gelişmenin karbon emisyonlarının azaltılması hedeflerine önemli katkı sağlayacağını biliyoruz. Yapılan araştırmalar, bu dönüşüm için şarj istasyonlarının hızla yaygınlaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Proje ortağımız Schneider Electric ile bu ihtiyacın hızla karşılanmasında etkin rol bir oynayacağız” dedi.

Finansman miktarı 1,5 milyar TL’yi aştı

Elektrikli araçların; ulaşımın karbonsuzlaştırılması yoluyla sürdürülebilir bir geleceğin temel unsurlarından biri olduğuna ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelişim potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Schneider Electric Türkiye Ülke Müdürü İsmail Yamangil; “Schneider Electric olarak, 186 yıllık köklü tecrübemizle enerjinin güvenli, güvenilir, verimli ve çevreci bir şekilde yönetilmesinde aktif rol oynuyoruz.

Sürdürülebilirlik odaklı bu çalışmalarımızın önemli bir parçası olan elektrikli araçlar alanında da yeni nesil şarj istasyonları ürün ve çözümlerimizle dünya liderleri arasında yer alıyoruz. 2015 yılından bu yana Türkiye’de bu alanda gelişimi desteklerken, bugün EVlink ürün ailesi ve eMobility için uçtan uca haberleşen EcoStruxure çözümümüzle alanında öncü şarj istasyonlarının kurulmasına hizmet ediyoruz.

Bu gücü ve deneyimi çok daha geniş kitlelerle buluşturmak ve ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan yetersiz şarj olanaklarının önüne geçmek üzere Şekerbank ile önemli bir iş birliğine imza atmış bulunuyoruz“ şeklinde konuştu.

Enerji verimliliğine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye özel bir yer ayıran Şekerbank, bu kapsamda; modern ve sürdürülebilir enerjiyi herkes için erişilebilir kılan projeleri destekliyor. Şekerbank’ın, sadece EKOkredi ürünüyle bugüne kadar 122 binin üzerinde müşterisinin enerji verimliliği yatırımlarına sunduğu finansman miktarı 1,5 milyar TL’yi aştı.