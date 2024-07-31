Sektöründe Türkiye 3’üncüsü olan Işıl Boya liderliği hedefliyor

I şıl Boya, Nippon Paint bünyesindeki Filli Boya ile Admiral ve Carboline markalarının üreticisi Akiş Boya’nın bölge bayiliğini yürütüyor. Şirket, korozyona dayanıklı ürünleri ile endüstriyel imalat yapan fabrikaları ve ekipmanları koruyan Filli’nin endüstriyel ürün gruplarında Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi ve Adana’daki şubeleri ile Akdeniz Bölgesi’nin tek bayisi olma özelliği taşıyor. Memnuniyet odaklı hizmeti ile ürün tedarikindeki profesyonelliğini danışmanlıkla taçlandıran Işıl Boya, proje şartnamesi doğrultusunda zemin türüne göre hangi boyanın ne şekilde uygulanacağı konusunda müşterilerine hizmet sunuyor.

Piyasadaki etkinliğimiz iş hacmini de artırdı

Işıl Boya Genel Müdürü Bilal Işıldaklı, piyasadaki etkinliklerinin iş hacmine de yansıdığını kaydetti. 2021 yılında Filli Boya satışından elde ettikleri ciroyla Türkiye 3’üncüsü olduklarını söyleyen Işıldaklı, 2023 yılındaki satışları bu sene yüzde 30 artırmak istediklerini açıkladı. Buradan elde ettikleri ciroyla yeniden ilk 3’te yer almak istediklerini vurgulayan Işıldaklı, “Kalite ve müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki inanç ve çalışma sektörde bayiliğini yaptığımız markaları, listedeyse bizi daha üst sıralara taşıyacaktır” diye konuştu.

Nippon ve Akiş ihracat birimleriyle dış pazarda etkili

Nippon’un ve Akiş’in ihracat birimleriyle dış pazarda etkili olarak ülkeye döviz girdisi sağladıklarına dikkat çeken Bilal Işıldaklı, markaların yereldeki iş ortağı, bayilerin ise iç pazardaki talebi karşılamak adına yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Piyasada birçok farklı marka ve modelde boya bulunduğuna da değinen Işıldaklı, “Örneğin A kalite bir ürünün 4 farklı çeşidi var. Satıcılar arasında bunu bilerek ve uygulayarak tedarik sağlayan firmalardan biriyiz. Kaliteli hizmet ile uygun fiyatı buluşturduğumuz için bölgede tercih ediliyoruz” diye konuştu.

Firmaların renk hafızasını oluşturuyor

Işıl Boya; yapısal çelik, ambalaj sanayi, depolama tankları, boru hatları, iş makineleri, köprüler, kimya tesisleri, tarım aletleri ve OEM’leri endüstriyel sektörünün gereksinim duyduğu korozyondan koruma, UV ve darbeyi dayanım gibi çok yüksek spesifik ihtiyaçları sunduğu çözümlerle sanayicinin yanında çözüm ortağı olarak yer alıyor. Işıl Boya şubelerine gelen yaş-kuru ayırt etmeksizin her numunedeki ton belirlenerek, üst teknoloji cihazlarla dakikalar içerisinde üretilen boya kısa sürede müşteriye teslim ediliyor. Çok bilinen uluslararası renk kartelalarındaki renklere de alternatifler sunan Işıl Boya, bir kez ürettiği rengi yıllar sonra ton tutturma sorunu olmadan defalarca kez imal edebiliyor. Işıl Boya, bu anlamda firmaların adeta renk hafızasını oluşturuyor.