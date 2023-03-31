Sensodyne deprem bölgesine hizmet birimleri kuruyor

Afet bölgesinde dayanışmaya devam eden Sensodyne, Türk Dişhekimleri Birliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimi projesini hayata geçiriyor. Afetten etkilenen 11 ilde 25 farklı noktada kurulacak kalıcı birimlerde iki muayene odasının yanı sıra röntgen ve sterilizasyon bölümleri yer alacak.

Deprem bölgesine desteklerine devam eden Sensodyne, “Konu dayanışmaysa hassasiyetimiz var” yaklaşımıyla vatandaşların sağlık problemlerine yönelik bir proje için harekete geçti. Tüketici sağlığı alanında global bir marka olarak milyonlarca kişinin hayatına dokunan Sensodyne, Türk Dişhekimleri Birliği ile afet bölgesindeki 11 ilde 25 farklı noktada Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimi kurarak misyonunu sürdürüyor. İki muayene odası içeren ve optimum şartlarda hizmet vermek üzere tasarlanan her biri 32 metrekarelik alana sahip kalıcı birimler, röntgen ve sterilizasyon gibi önemli olanakları da bünyesinde barındıracak.

3.500 diş hekimini doğrudan etkiledi

Haleon Türkiye Genel Müdürü Sumru Atalay, “6 Şubat sabahı hepimizi derinden sarsan, 11 ilde yaklaşık 14 milyon insanımızı ve 3.500 diş hekimimizi doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrasında, hep birlikte yaralarımızı sarmak için kenetlendik. Haleon Türkiye, olarak ilk günden itibaren sayısız desteğimizi Türk Dişhekimleri Birliği ile doğru zamanda doğru noktalarda ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Biliyoruz ki kısa vadede yaralarımızı sarmak kolay olmayacak.

Bu yüzden uzun vadede dişe dokunur çözümler için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede Türk Dişhekimleri Birliği ile deprem bölgesinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri oluşturmak için harekete geçmiş bulunuyoruz. Hizmet birimleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarına yönelik sorunlara çözüm sunmak üzere destek vereceğiz” dedi.

Atalay, en hızlı biçimde hasta kabulüne başlanması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimlerinin, afet bölgesindeki ihtiyaç sona erdiğinde, depremden etkilenen diş hekimlerinin kullanması için teçhizatı ile birlikte Türk Dişhekimleri Birliği’ne hibe edileceğini ifade etti. Atalay “Konu dayanışmaysa hassasiyetimiz var diyerek, yaraları sarmak için ülkece dayanışmaya elimizden gelen her alanda devam edeceğiz” dedi.

50’nin üzerinde hekim hizmet verecek

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Tarık İşmen de şu değerlendirmelerde bulundu: “Yaşadığımız afette kaybettiğimiz onbinlerce canın içinde dişhekimi meslektaşlarımız, yardımcıları, diş teknisyenlerimiz de vardı. Çadır/konteyner kentlerin oluşması ve barınma sorunlarının geçici olarak çözülmesinden sonra ağız diş sağlığı akut sorunlarını gidermek için bölgede geçici ağız diş sağlığı üniteleri oluşturduk ve halkımızın sorunlarını çözmeye başladık.

Dişhekimlerinin mesleklerine geri dönmesi de gerekiyordu. Çağrımıza destek veren Sensodyne firmamızın sağladığı konteyner diş üniteleri ile hem meslektaşlarımız mesleklerini icra etmeye, hem de afetzede bölge insanlarımız ağız diş sağlığı hizmeti almaya başlıyor. Birimlerimizi, depremden etkilenen illerimizde Valiliklerin toplu sağlık hizmet sunumu için göstereceği alanlarda kuracağız. Sensodyne’in verdiği destekle hayata geçen 25 adet Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimi ile aynı anda 50’nin üzerinde hekimin hasta kabul edebileceği bir imkan oluşturuyoruz” dedi.