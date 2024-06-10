Açılışa katılanlar arasında Ticaret Başmüşavirleri Sn. Ahmet Erdal, Sn. Yakup Sefer, Sn. Murat Yaman, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Tahsin Gündem, MÜSİAD Başkanı Sn. Reşat Çınarlı, Seranit Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik, Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kıvanç ve Kızılbük GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Mahmut Sefa Çelik yer aldı.

Seranit Farkı: Modern tasarım ve geniş ürün yelpazesi

1.600 metrekare alan üzerine kurulu bu yeni showroom, Seranit’in en yeni seramik, banyo ve mutfak ürünlerini sergiliyor. Showroomda seramik karolar, banyo mobilyaları, vitrifiye, armatür ve mutfak dolapları gibi geniş bir ürün yelpazesi tanıtılıyor.

Seranit'in küresel büyüme vizyonu: "Seranit, Bakü'deki yeni showroomuyla uluslararası pazarlarda gücünü artırıyor”

Seranit Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik açılışta yaptığı konuşmada, “Bakü'de açtığımız bu yeni showroom, markamızın global vizyonunu pekiştiren önemli bir adım. Seranit olarak kalite ve inovasyonu temsil eden ürünlerimizle, dünya çapında büyüme hedeflerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu tür yatırımların markamıza ve ülkemize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz, global bir marka olarak sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmektir” dedi. Seranit olarak global pazarda öne çıkan bir diğer stratejilerinin lokalizasyon olduğunu belirten Seranit Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik; “Yerel pazarların ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek, bu pazarlara özel ürünler geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, bizi uluslararası alanda tercih edilen bir marka yapmaktadır” şeklinde sözlerini tamamladı.

Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvanç ise, “1992 yılından bu yana yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışımızla sektörde lider konumdayız. Yeni showroomumuz, bölgedeki müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla stratejik bir adım, Azerbaycan ve çevresindeki müşterilerimize Bakü Showroom önemli bir merkez olacak. Yeni showroomumuz, en yeni seramik, banyo ve mutfak ürünlerimizi sergileme fırsatı sunarken, aynı zamanda AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimizi destekleyen bir platform olarak hizmet verecektir” diye konuştu.

Halka arz başvuru süreci içinde olduklarını belirten Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvanç: “Büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyarak, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yurtdışı büyüme stratejilerimiz kapsamında Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri öncelikli hedef pazarlar olarak belirledik. Halka arz planımız, Seranit'in sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak ve bize yeni pazarlara açılma, üretim kapasitemizi artırma ve teknolojik yenilikleri hızlandırma fırsatı sunacak. 2024 yılında Bakü ve Frankfurt'ta açılacak mağazalarımız, bölgesel liderlik stratejimizin bir parçası olacak” dedi.

Seranit, 2023 yılında 75 bayi ile işlerini sürdürürken, 2024 sonuna kadar bayi sayısını 85’e çıkarmayı ve yurtdışındaki depo sayısını artırmayı hedefliyor. Bu genişleme planları, şirketin halka arz sürecinde elde edeceği kaynaklarla desteklenecek. Halka arzın, firmanın finansal yapısını güçlendirecek ve global pazarda daha etkin bir rol üstlenmesine olanak sağlayacağı öngörülüyor. Şirket, lokalizasyon ve global organizasyonlara katılım gibi faaliyetlerle bu pazarlarda etkinliğini artırmayı planlıyor. Seranit’in ihracat kanalındaki büyüme stratejisi, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde öncelikli hedef pazarlar olarak belirlenmiş durumda. 2024 yılı içerisinde Azerbaycan Bakü ve Almanya Frankfurt'ta açılacak olan yeni mağazalar, bu stratejinin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayacak.