Serim’in Davos’taki ilk gün izlenimleri

Zirvenin ilk gününe dair değerlendirmelerde bulunan Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim “Davos’un ilk gününden izlenimlerimin başında yapay zekâ teknolojileri odaklı çalışan şirketlerin bu yıl başat olmasıdır. Her köşe başında kısa zaman önce start-up statüsünden unicornluğa terfi etmiş bir şirkete rastlamak mümkün. Global bankaların da ciddi bir görünürlüğü mevcut. Ayrıca Suudi Arabistan vizyonunu sergilemek için büyük yatırım yapmış durumda. Başta NEOM projesinin tanıtım ofisi olmak üzeri bir çok Suudi girişim ve projesinin ayrı ayrı tanıtım ofisleri şaşkınlık veriyor. Suudi Arabistan’a ek olarak ülkelerin rekabetinde sadece Hindistan görünür. Diğer ülkelerin tanıtım ofisleri çok gösterişli değil” dedi.

'Türkiye’ye ilgi devam ediyor'

Ali Serim, Türkiye konusu açıldığında konunun sürekli Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanacak bir programın Türkiye’ye gelecek yatırımların önünü açacağı gündemine odaklandığını belirterek şunları paylaştı: “Konuştuğum en üst düzey bankacıların her biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e olan saygı ve güvenlerinden bahsediyorlar. Türkiye’nin büyük bir pazar olarak her zaman ilgi çektiğini daha fazla şeffaflık ve ekonominin ihtiyacı olarak tespit ettikleri çıpa veya çıpaların devreye sokulmasıyla pozitif gelişmelerin çok düşük buldukları büyüme beklentilerine etki edeceğini ifade ediyorlar. Merkez Bankasının doğru yolda olduğunu ifade edenler de oldukça fazla.” dedi.