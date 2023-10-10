Servier Grup deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından yönetilen ve merkezi Fransa’da bulunan uluslararası bağımsız ilaç şirketi Servier, deprem bölgesine yönelik destekleri kapsamında Kahramanmaraş’ta hayata geçirmeyi planladığı toplum merkezini ziyaret etti. 500 bin euroluk bir bütçenin ayrıldığı, yapımı devam eden toplum merkezinin, afetzedelerin psikolojik, sosyal ve ekonomik koşullarını güçlendirerek toplumsal dayanıklılığın geliştirilmesine sürdürülebilir katkı sağlaması hedefleniyor.

Yönetim kurulu üyeleri ve İhtiyaç Haritası yetkilileriyle her ayrıntının üzerinde hassasiyetle durarak incelemelerde bulunan Servier Türkiye Genel Müdürü Guillaume Recorbet, yıkıcı etkileri olan ve toplumları derinden etkileyen depremlerde afet sonrası çalışmaların önemine vurgu yaparak “10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen depremlerin yıkıcı etkileri oldu. Depremin hemen akabinde acil ihtiyaçların temini ne kadar önemliyse deprem sonrasında da toplumu destekleyici, güçlendirici çalışmalar o denli önemli. Toplum merkezleri bu anlamda çok kıymetli yapılar ve afet dönemlerinde stratejik bir rol üstleniyorlar. Geçmiş dönemlerdeki deneyimlerden de bilindiği üzere, depremin travmatik etkilerinin giderilmesi başta olmak üzere, şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi anlamında toplum merkezleri önemli çalışmalara imza atıyor. Bu bağlamda böyle bir projeyi hayata geçirmekten dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Deprem bölgesine sürdürülebilir desteğimiz devam edecek” diye konuştu.