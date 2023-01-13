Shell 2. yüzyılda enerji dönüşümüne odaklanacak

100 yıldır yatırım ve hizmetleri ile enerji değer zincirinin hemen hemen tüm halkalarında faaliyette bulunan Shell, yeni yüzyılda da enerji dönüşümünün öncüsü olmayı hedefliyor. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutladığımız 2023, aynı zamanda Shell’in ülkemizde faaliyete başlamasının da 100. yılıdır. Bizler bugün 100 yıldır ülkemizde gelişimin bir parçası olmanın, omuz omuza yürümenin gururunu; 100. yılımızı birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz “Mobilite”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Ticari Yakıtlar”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık”, “Kimya” ve “Denizcilik” alanlarında sürekli yatırıma odaklandık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üretim, istihdam ve operasyonları hayata geçirdik. Böylece geçtiğimiz 100 yılda, ilk kurşunsuz benzin, ilk elektronik pompa, ilk elektronik Taşıt Tanıma Sistemi, ilk farklılaştırılmış yakıt Shell V-Power, ilk sadakat programı Shell Club Smart Card, uluslararası bir kurum olarak ilk doğalgaz ticareti, ilk Premium market konsepti ve daha birçok ilkte Shell’in imzası var. Biz, şimdiye dek olduğu gibi, ikinci yüzyılımızda da Türkiye için üretmeye, ülkemizin gelişimine güç katmaya ve bu yolda ‘hep ileride’ olmaya kararlıyız.”

Net sıfır emisyon hedefi

2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji işletmesi olmak hedefiyle küresel faaliyetlerini sürdüren Shell, Türkiye’yi yeni yüzyılda bu alanda öne taşıyacak çalışmalarla sektörel konumunu güçlendirecek. Bu kapsamda küresel vizyonlarını paylaşan Erdem; “Gezegenimizin geleceği için küresel ısınmanın 1.5 C derecenin altında kalmasını sağlayacak net sıfır hedeflerini ve küresel iklim eylemlerini destekleyen öncü kurumlardan biriyiz. Bu doğrultuda hedefimiz 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmaktır. Dünya çapında müşterilerimize kullandıkları enerji ürünlerine düşük ve sıfır karbonlu alternatifler belirleme ve kullanma konusunda yardımcı olmaya ve bu ürünler için talep yaratmaya odaklanıyoruz” dedi.

Bu vizyonu ve deneyimi Türkiye’nin gelişimi için aktarmak üzere Shell, bir yandan mevcut enerji kaynaklarının bu geçişe hizmet etmesini sağlarken bir yandan da enerji dönüşümünün yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için çalışıyor. Türkiye’de güneş enerjisi alanında yatırımlarına devam ediyor; Derince’deki Madeni Yağ Tesisi’ne 950 kW çatı güneş enerjisi sistemi kuran Shell’in ayrıca bugün 38 istasyonu elektriğini güneşten temin ediyor. 2023 yılı sonunda enerjisini güneşten alan Shell istasyon sayısının 200’e çıkması hedefleniyor.

Tüm çalışanları kadın olan istasyonları var

Ahmet Erdem, Shell’in kadın istihdamı projesini anlattı ve bugün gelinen noktada tüm çalışanları kadın olan istasyonları olduğunu, kadınların Shell’de birçok başarı hikayesine imza attığını söyledi. Erdem, “Sektörde bir ilk olarak ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ ile 2023'e kadar 5 bin kadına istihdam yaratma sözü yola çıktık. 5 yıl bitmeden 6 bin 800 kadına istihdam yarattık” dedi.