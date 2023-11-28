Shell ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden sponsorluk anlaşması

Shell Türkiye, TMPK yöneticileri ve paralimpik sporcuların katıldığı imza töreni İstanbul'da yapıldı.

Sponsorluk anlaşmasının uzun süreli işbirliğinin temellerini oluşturması hedeflenirken, ortaklık sayesinde, Türkiye'de engelli sporları ve paralimpik alanında gelişim sağlanması ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.

Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, törende, şirketin kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmaları kapsamında 2017'den bu yana farklı projelere imza attığını belirterek, "Bunlardan ilki ve en önemlisi, şu anda sayısı 855'e ulaşan istasyonlardaki engelsiz yaşam alanı. Özel gereksinimi olan müşterilerimiz, burada, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bir alanda hizmet alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

'Son 3 senedir sporla alakalı çalışmalar yapıyoruz'

100. yılını kutlayan Shell Türkiye'nin bugüne kadar topluma dokunan birçok faydalı çalışmayı hayata geçirdiğini vurgulayan Turanlı, şöyle konuştu:

"Bunu bir adım daha ileriye taşımak istedik. Son 3 senedir sporla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bunların en göz önünde olanı Türkiye Basketbol Süper Lig'inin ana sponsoruyuz. Sadece sponsorluk yapmakla kalmıyoruz. Bu sene atılan her basketin 10 katı kadar Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapıyoruz."

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Turanlı, "Engelsiz yaşam kapsamında da elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. TMPK ile yaptığımız bu proje de aslında ikisinin birleştiği bir yer. Hem spor hem toplumsal faydanın birleştiği bir yer." dedi.

'Shell ile uzun bir yol yürümeyi hedefliyoruz'

TMPK Başkanı Murat Aksu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Shell Türkiye'nin 100. yılında, Dünya Engelliler Günü'ne sayılı günler kala bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Aksu, "Bu, birlikteliğimizin ilk adımı. Shell ile uzun bir yol yürümeyi hedefliyoruz. Daha güzel işler yapmayı, projeler üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Paralimpik sporcuların diğer sporculara oranla daha zor şartlar altında mücadele ettiklerini vurgulayan Aksu, "Onların önünü açmanın, destek olmanın çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Shell engelsiz istasyonlarla başladığı bu yolda, böyle bir destekle bunu taçlandırmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Aksu, daha fazla engelli vatandaşının spora teşvik edilmesi gerektiğini, bu kapsamda güçlü işbirliği ve ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, sözlerini, "İlk destekçimizin dünyanın en önemli şirketlerinden biri olması bizim için çok önemli." diye tamamladı.