Shell, Türkiye perakende elektrik piyasasında!

05 Ekim 2017

Mehmet KARA

Küresel enerji oyuncusu Shell, petrol dışı alanlarda da varlığını giderek daha fazla hissettiriyor. Doğalgaz sektörü bunlardan biri. Ama asıl önemlisi, elektrik sektöründe de oyuncu haline gelmesi. Hatta Shell’in bu alandaki faaliyetlerini yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimine dek derinleştirmesi söz konusu.

Shell, doğalgaz ve elektrik tedariki faaliyetlerini “Shell Energy” çatısı altında yürütüyor. Shell Energy, Türkiye’nin de dahi olduğu Avrupa Bölgesi’ndeki elektrik faaliyetlerini hem genişletiyor hem derinleştiriyor. Halen 14 Avrupa ülkesinde toptan elektrik satışı yapan Shell Energy bu yıl içinde İngiltere, Almanya ve İtalya’da endüstriyel kullanıcılara doğrudan elektrik tedarikine de başladı. Shell’in bu alanda adım atacağı dördüncü pazar ise Türkiye. 2014’den bu yana Türkiye’de elektrik ticareti faaliyetleri yürüten Shell Energy AŞ de son kullanıcılara elektrik tedariğine başlıyor. Shell Energy Europe Başkanı David Wells, DÜNYA’nın sorularını cevapladı.

► Küresel enerji trendleri Shell’i nasıl etkiliyor?

Petrol şirketi olmaktan gaz ve elektrik şirketi olmaya doğru attığımız adımlar var. Geçtiğimiz yıllarda daha çok gaz şirketi haline geldiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün etkilerini görmeye devam edeceğiz. Daha çok elektriğe yönelme, temiz enerji kaynaklarına yönelme hızlanacak. Özellikle gazın pazarlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da attığımız adımlar var.

► Bu adımları somutlaştırmaya çalışırsak, neler yapıldı?

Özellikle gaz ve elektrik pazarlama ve ticareti alanında büyük bir dönüşüm görüyoruz. Avrupa’ya baktığımızda özellikle toptan elektrik ticaretinde bir artış görüyoruz. Ticari ve endüstriyel müşterilere satışta da artış var. Bu konuda İngiltere, Almanya ve İtalya’yı sayabilirim. Türkiye’de de 2018 ve ötesinde bu alanlarda faaliyetlere girme planlarımız var.

► Türkiye elektrik pazarında nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Elektrik satabilmek için öncelikle tedariğe sahip olabilmeniz gerekiyor. Gelişmiş bir toptan elektrik piyasası mevcut, buradan tedarik edip satma imkanımız var. Şunu da açmak gerekirse söylemek istiyorum. Güneş ve rüzgar enerjisi alanında üretim yatırımı yapmayı düşünüyoruz. Bu yatırımlar Türkiye’de olmak zorunda değil, diğer ülkelerde de olabilir.

► Elektrik üretimi konusunu biraz açar mısınız?

Zaten kapasite kiralama şeklinde doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Ayrıca Kuzey Amerika’da rüzgar santrallerimiz var. Bunları geliştirmeyi hedefliyoruz. Ama hangi ülke ve bölgelerde olacağı henüz kesin değil.

Türkiye lig konusunda önemli bir ülke

David Wells, Türkiye’nin Shell için neden önemli olduğu sorusuna şu karşılığı verdi: “Esasen Türkiye, Avrupa enerji sahası içinde son derece önemli bir ülke. Büyüyen, hızla gelişen, enerji ihtiyacı artan, enerji sektörü büyüyen bir ülke. Siyasi ortam izin verirse, biz bu pazarda faaliyetlerimizi genişletmeye niyetliyiz. Gaz açısından bakarsak boru hatları ile ithalat piyasası olarak gelişimi aşikar bir pazar. Özellikle LNG konusunda da önemli bir ülke. 1923’ten bu yana Türkiye’de faal bir şirketiz. Shell’in buradaki faaliyetleri Cumhuriyetle birlikte başlamış. Elektrik aslında henüz girmemiş olduğumuz tek enerji iş koluydu. Şimdi bu konuda adımlar atıyoruz.”

"Fırsatları araştırıyoruz"

David Wells, Shell’in gaz piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu hatırlatarak “Bu alandaki varlığımızı faaliyetlerimizi geliştirmek hedeflerimiz arasında. Elektriğe yeni yeni giriyoruz. Şu aşamada müşteri ihtiyaçlarını tespit edip hangi alanda değer katabileceğimizi değerlendiriyoruz. Önce piyasayı anlamamız, fırsatları iyi değerlendirmemiz gerek. Şu anda da bunlar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

"Gaz piyasasında liberalizasyon yok"

David Wells, Shell’in Türkiye gaz piyasasına 10 yıl önce girdiğini, pazardaki ilk özel sektör ithalatçısı olduğunu hatırlattı. Wells, “Türkiye doğalgaz sektöründe tam liberalizasyon yok. İthalatçıların hareket alanı sınırlı. BOTAŞ’ın hakimiyeti devam ediyor. Ama elektrik piyasasında liberalizasyon çok daha önce, çok daha geniş ve derin şekilde oldu” dedi.