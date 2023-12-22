Sigma Elektrik kapasiteyi yüzde 200 artıracak

Yaptıkları yatırımlar ile sektörün gelişip büyümesinin yanı sıra, ülke ekonomisinin istikrarı için çalıştıklarını söyleyen Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü, yerli bir marka olarak 30 ana ürün grubunda bin 800’ün üzerinde ürünle sektöre hizmet verdiklerini söyledi.

Ar-Ge çalışmalarına yaptıkları yatırımlar ile her geçen gün ürün gamlarını artırdıklarını kaydeden Ünlü, “Mevcut ürün ve teknolojilerimizi çağın şartlarına uygun kompakt yapılara büründürüyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesindeki yaygın satış organizasyonları ve çözüm ortaklarıyla iç piyasanın yanı sıra Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgelerinde 100’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik.

Bugün 300’ü aşkın uzman kadromuz ile faaliyetlerimize devam ederken, Alçak Gerilim Şalt Ürünleri sektöründe; Devre Kesicileri, Otomatik Sigortalar, Akım Transformatörleri, Güç Kontaktörleri, Kaçak Akım Koruma Şalterleri, Sigortalı Yük Ayırıcıları ve NH Sigortalar başta olmak üzere çeşitli Alçak Gerilim Koruma, Kontrol ve Ölçü Cihazlarıyla hizmet veriyoruz” dedi.

Ürün çeşitliliği yüzde 10 artış gösterecek

Bu yıl 30’uncu yıllarını geride bıraktıklarını anımsatan Ünlü, “Bu yıl içinde yeni fabrikamızla hizmet vermeye başladık. 17 bin metrekarelik alanda yer alan yeni fabrikamız ile mevcut kapasitemizi 2.5 kat artırdık. Kapasite artırımımız sayesinde gelecek süreçte ürün çeşitliliğimizi yüzde 10 oranında arttırmayı hedefliyoruz.

Yeni fabrikamız ile termin anlamında bayilerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra mevcut üretim teknik ve teknolojileriyle otomasyonu artırmayı da planlarken, yeni fabrikamızla birlikte istihdam sayımızı da 400’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Enerji ihtiyacının bir kısmını GES’ten karşılayacak

Yenilenebilir enerji imkanlarını yeni fabrikada değerlendirdiklerini ve enerji ihtiyacının bir kısmını güneş enerjisinden karşılayacaklarını bildiren Ünlü, “Üretim ve yönetim alanlarında tasarruflu aydınlatma imkanlarının yanı sıra ısı yalıtımı ile ilgili tasarrufu ön planda tutuyoruz. Ayrıca; yağmur sularını biriktirerek yeniden kullanımını sağlayacak bir sistem geliştiriyoruz. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor, ürettiği ürünlerde yenilenebilir enerji ile uyumlu DC ürünlerin ağırlığını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kapasitesini kademeli olarak artıracak

Sigma Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tokhan ise yeni fabrika ile birlikte üretim kapasitelerinin kademeli olarak yüzde 200 arttıracaklarını, bu sayede geçmişte yaşanılan kısmi termin sorunlarının aşılması için gerekli tedbirleri almış olacaklarını kaydetti. Tokhan, bu amaçla otomasyon ağırlıklı üretim yatırımlarını 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirmeye başlayacaklarını ve bunun için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini ifade etti.

Yeni fabrika ile birlikte geliştirecekleri yeni ürünler ile ilgili bilgi de veren Tokhan, “Aynı zamanda mevcut ürün hatlarının otomasyonu, kaynak proseslerinin otomasyonu, akım trafosu nüve üretimi projelerimiz de devam ediyor. İlk etapta otomatik sigorta otomatik montaj ve test hattını, otomatik sigorta manyetik modülü kaynak otomasyonunu ve akabinde 32-40 A kontaktör grubu otomatik montaj ve test hatlarını devreye almayı planlıyoruz” dedi.

5 yıllık yatırım planı hazırlandı

Firmaları için önümüzdeki 5 yılın yatırım planını hazırladıklarını açıklayan Mustafa Tokhan, “Bu planımızı adım adım uygulayacağız. Hedefimiz hem üretim kapasitemizi hem de üretimde yerlileşme oranımızı hedeflediğimiz rakamlara çıkartmak. Yeni ürünlerimiz ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız pazar talepleri ve gelişen teknolojiler ışığında devam ediyor. 2024 yılında pazara sunacağımız yeni ürünlerimiz şöyle olacak; 150 kA kesme kapasitesine sahip kompakt şalterler (ilk etapta 630 A e kadar), 1600 A grubu termik-manyetik özellikli kompakt şalterler, Elektronik termik röleler, özellikle yüzme havuzları elektrik sistemlerinde kullanılan 10 mA eşik akımlı kaçak akım koruma şalterleri, AC/DC ortak bobinli 230 V şebekelerde 100 V a kadar olan gerilimlerde dahi güvenle çalışabilecek güç kontaktörleri, 4.5 kA kesme kapasiteli yeni tip otomatik sigortalar, elektrikli araç şarj