Sigma Expo Group LLC Genel Müdürü Sergey: Rusya’ya ihracatta 9 milyar dolarlık bir artış oldu

Bloomberg HT TV’ye konuk olan Sergey Alexandrov “Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde zaman zaman iniş çıkışlar yaşanabildiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllar içinde arttığını vurguladı. Alexandrov bu dönemde, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında 9 milyar dolarlık bir artış olduğunu ifade etti.

Yüzde 10’unu Türk şirketler oluşturacak

Sergey Alexandrov şöyle konuştu: “Bu yıl için bu seyrin olumlu devam edeceğini düşünüyorum. İstanbul’da bulunduğum dönemdeki temaslardan Rusya ve Türkiye’nin ticari ilişkilerini artırması için gerçekten çok güzel bir zaman olduğu izlenimini edindim. İş birliği konusunda oldukça iyimser bir hava mevcut.”

Mayıs ayında Moskova’da gerçekleşecek olan CTT Expo ve COMVEX Fuarları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alexandrov, fuara Türkiye’den çok fazla ilgi olduğunu açıkladı. Diğer ülkelerin de ilgi gösterdiğini ve pozitif bir yaklaşımla karşılaştıklarını belirten Alexandrov, “Rusya’daki en büyük fuarlardan olacak ve 80 kadar Türk şirketi katılımı mevcut. Aynı zamanda ticari araçların ve iş makinesi sektörlerinin mevcut olduğu fuarda katılımın %10’unu Türk Şirketleri oluşturacak” dedi.

Yüzde 2.5 oranında daralma gerçekleşti

Sözlerine, Rusya ekonomisinin geçirdiği büyük sarsıntının sonuçlarının kimsenin beklediği gibi olmadığını kaydederek devam eden Sergey Alexandrov, 2022’de yüzde 2.5 oranında bir daralmanın gerçekleştiği Rusya ekonomisinin, bu yıl, IMF ve Rusya Merkez Bankası’ndan gelen tahminlere göre pozitif bir büyüme gerçekleştirebileceğini belirtti.

Alexandrov şöyle konuştu: “Rusya’da gerçekleşecek fuara katılımla ilgili şunları söyleyebilirim; Çin ekonomisini açıyor ve Rusya pazarı onlar için çok enteresan. Çin’den fuar için çok ciddi bir talep var. Ayrıca Türk şirketleri de burada çok aktif. Rusya’nın diğer ülkelerle uçuş sorunları yaşamasından dolayı bunun Türk firmaları için büyük ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”