Sigortam.net 10 milyon müşteriye ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 milyon müşteriyi özel bir kampanyayla kutlayan Sigortam.net, 19-25 Ağustos arasında geçerli olmak üzere kasko, sağlık, konut, evcil hayvan ve seyahat sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor. Sigortam.net müşterileri, yeni poliçe alımlarında "10MILYON" kodunu kullanarak kampanyadan faydalanabiliyor.

Sigortam.net, yapay zeka algoritmasıyla müşterilerine farklı opsiyonlar sunarak, onların en uygun poliçeyi seçmelerine yardımcı olurken yapay zeka teknolojisi sayesinde müşteriler, uygun fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan üç alternatifli şeffaf yönlendirmeyle en iyi seçeneği bulabiliyor.

Anlaşmalı olduğu 20'den fazla sigorta şirketinin tekliflerini, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri inceleyebilecekleri şekilde gösteren Sigortam.net, bu sistemiyle kullanıcıların sayfalarca teminatı okuyup karşılaştırmasına gerek bırakmıyor.

Müşteri odaklı skorlama sistemi

İhtiyaç doğrultusunda poliçeleri skorlayarak kapsamıyla fiyatları karşılaştırıp fiyat performansa göre uygun teklifi de sunabilen Sigortam.net'in bu sistemiyle kullanıcıların sayfalarca teminatı okuyup karşılaştırmasına gerek kalmıyor, şeffaf bir şekilde teklifleri görebiliyor, sıralamayı değiştirebiliyor.

Şirket müşterileri, bütçelerine en uygun alternatifi seçerken ihtiyaçlarını da tam karşılayan poliçeleri satın alabiliyor, tasarruf ederken bir yandan da tam olarak neye ve hangi hizmetlere para ödediğini bilerek ilerliyor.

Sigortam.net, kasko, zorunlu trafik sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, DASK, konut sigortası, seyahat sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, evcil hayvan sigortası, elektrikli araç kaskosu gibi çeşitli sigorta ihtiyaçlarında en iyi teklifleri sunarken, müşterilerinin en uygun seçeneklerle buluşmasını sağlıyor.

Satın alma ve satış sonrası süreçlerde de 7/24 danışmanlık hizmeti veren ve herhangi bir hasar durumunda hasar destek hattına 3 saniyede ulaşılabilen Sigortam.net, teknolojiyi ve insan tecrübesini bir araya getirerek müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, Sigortam.net olarak kuruldukları günden beri teknolojiyi ve dijitalleşmeyi merkezlerinde konumlayarak en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Kalkan, "10 milyon müşteriye ulaştığımız bu süreçte sektörümüze yenilikler getirdik, sağladığımız güven ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarla pek çok ödül aldık. Ürünlerimiz ve kampanyalarımızla müşterilerimizin beklentilerini karşılarken sigortacılığı onlar için kolay ve anlaşılır hale getiriyoruz. Sigortam.net olarak yenilikçi teknolojik altyapımız ve şeffaf hizmetlerimizle sektörümüzde öncü kurumlardan olmaya devam edeceğiz. Bize güvenen 10 milyon müşterimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.