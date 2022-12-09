Siltaş Yapı, yeni projesiyle yüzde 30 büyüme hedefliyor

Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projesi konumunda olan Siltaş Panorama, 23 bin metrekarelik arazi alanında yükselmeye başladı. Hayata geçirdikleri çalışmaları ve sektörün 2022 yılını değerlendiren Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, 2023 yılında yeni bir projeye daha başlayacaklarını ve bu projeyle birlikte yüzde 30 büyüme beklediklerini açıkladı. Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe 2011 yılından bu yana kente değer katan yenilikçi projeleriyle yer alan Siltaş Yapı, yılı yeni proje hazırlıkları ile kapatmaya hazırlanıyor. 2022 yılının ilk yarısında Siltaş Panorama projesinin lansmanını gerçekleştirdiklerini ve yüzde 50 büyüme gösterdiklerini belirten Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, 2023 yılı hedeflerini açıkladı.

Sahil ve boğaz hattında yeni projeler hedefliyor

Önümüzdeki dönemde sahil ve boğaz hattında proje planlamaları ve stratejiler geliştirmeyi düşündüklerini ifade eden Murat Özdemir, insan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden bir şirket olarak bugüne kadar ağırlıklı olarak; Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezlerinin yanı sıra Siltaş Nova Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Safir Park, Siltaş Flora Park ve Siltaş Marina gibi çok sayıda yeni nesil konut projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Son projeleri olan Siltaş Panorama hakkında bilgiler veren Özdemir, “Anadolu Yakası’nın her geçen gün hızla değerlenen yerleşim alanlarından Pendik’te denize ve yeşile komşu olarak konumlandı. Bu projemizle kayıpsız alan felsefesiyle modern bir mimari, trafikten uzak, doğanın içinde huzurlu bir ortam ve eksiksiz bir sosyal yaşam deneyimi vadediyoruz” dedi. Projenin yüzde 65’ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdıklarını söyleyen Özdemir, LifeX konsepti ile sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı planladıklarını, 2023 yılında da yine bulundukları bölgeye değer katacak yeni projelere başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.