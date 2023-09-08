Simularge, 350 bin dolar yatırım aldı

İTÜ Çekirdek açıklamasına göre, İTÜ ARI Teknokent’in “Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi” unvanına sahip girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek’in makine ve uçak mühendisliği alanında uzman yazılımlar geliştiren ve hizmete sunan girişimi Simularge, girişimcilik ekosistemine katkı sağlama misyonuna sahip Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yönetilen Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu’ndan yatırım aldı.

Mühendislik uzmanlığı ve yapay zekanın buluştuğu dijital ikiz yazılımla yerli sanayiye verimlilik sunmak amacıyla 2018 yılında kurulmuş olan Simularge, aldığı 350 bin dolar yatırımı şirketin mevcut ürün portföyünü mükemmelleştirme, hedef pazarlarda müşteri kazanımını hızlandırma ve dijitalleşme & yeşil dönüşümde etkili çözümlere sanayicilerin erişimini kolaylaştırma hedeflerini desteklemek için kullanacağını açıkladı.

İkinci faz 1 sene sonra

Açıklamada görüşlerine yer verilen Simularge Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Büryan Turan, bu yatırımın ilk fazı olduğunu ve ikinci fazın 1 sene sonra gerçekleşeceğini belirtti.

Turan, "Bugüne dek dijitalleşme, simülasyon, veri analitiği ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak fabrikaların üretim süreçlerini iyileştirdiklerini söyleyen “Vizyonumuzu hayata geçirmek ve hızlı büyümemizi desteklemek amacıyla Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu (YİTF) tarafından sağlanan yatırım sayesinde önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu önemli gelişme, şirketimiz ve Türkiye için umut verici bir dönüm noktası.

Yatırımcılarımızın uzmanlığı ve kapsamlı iş ağı, şimdiye kadar şirketimize değerli kaynaklar ve stratejik rehberlik sağladı. Bu yeni ortaklık şirketimize sadece finansal kaynak sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iş birliği, pazar genişlemesi ve bilgi paylaşımı için heyecan verici fırsatlar sunacak. Bu yatırım sayesinde müşteri memnuniyetini mükemmelleştirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve araştırma ve inovasyonu desteklemeye yönelik hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Rekabet gücünün artırılması hedefleniyor

Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elif Emirli Altuğ ise Türkiye Kalkınma Fonu olarak, sundukları sermaye finansmanı ile yerli ve yenilikçi girişimlerin büyümesini ve küresel arenada rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Altuğ, "Endüstri 4.0 alanında öncü bir şirket olan Simularge’ın başarıları, Türkiye’nin sanayi sektöründe teknolojik gelişimine ve küresel pazarda rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak. Yatırımımızın, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren teknolojilere olan ilgisini artırarak girişimcilik ekosistemine güç katmasını hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.