Sinoz, 2019'a 25 yeni ürün ile girecek

15 Kasım 2018

Dermo kozmetik markası Sinoz, 10’uncu kuruluş yıl dönümü özel bir etkinlikle kutladı. 14 Kasım Çarşamba günü İstanbul Sofa Nişantaşı Otel’de gerçekleşen etkinlikte konuşan Sinoz Dermo Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, marka yolculuklarının 2008 yılında başladığını anlatarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ve Avrupa’da hızla büyüyerek 2018 yılında 30 milyon TL ciroya ulaştık. Somali’den Avusturalya’ya Amerika’dan Güney Afrika Cumhuriyeti’ne kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermenin gururunu yaşıyoruz. 2020-2021 yılları arasında Avrupa ülkelerinde de mağazalar açmaya başlayacağız.”

Son 3 yıldır yüzde 100 büyüme kaydettiklerini ifade eden Çörekci, “2019 yılının ilk aylarında ilk AVM mağazamızı açmış olacağız. Ürün sayısında çeşitlilik ve mağazalaşma süreçlerinin yanı sıra, ürün kalitemizi tescillemek adına 2023 yılından itibaren de Türk Kalite Programı’na katılmayı hedefliyoruz” dedi.

Ürün skalasında gerçekleştirilen yeniliklerin de tanıtıldığı etkinlikte, yeni ürünler görücüye çıktı.

Ürünler hakkında bilgi veren Çörekci, “10 yıl içerisinde çok fazla ürün çeşitliliğine ulaşmak istemedik. Her zaman hedefimiz az ürün ile profesyonel bir hizmet vermek oldu. Geçtiğimiz 10 yılda emin adımlarla ilerledik ve 2019 yılında bakış açımızı değiştirerek ürün çeşitliliğimiz ile kadınlarımızın hayatında daha fazla yer edinmeye karar verdik. Kadınların Sinoz’dan ne istediği biliyoruz ve bu sebeple ürün gamımızı genişletmek için Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırdık. Sinoz’un ürün ailesine tonik, gece ve gündüz kremi başta olmak üzere 25 farklı ürün ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.