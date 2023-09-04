Sipay dijital cüzdan hacmini 118 kat artırdı

Şirketlere ödeme sistemleri alanında 360 derece çözümler sunan inovasyon odaklı finansal teknoloji şirketi Sipay, 2023 yılının ilk altı ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla Dijital Cüzdan hacmini 118, işlem sayısını 95 kat, POS hacmini de 10 kat artırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay CEO’su Semih Muşabak, “2023 yılının ilk yarısı dünya genelindeki ekonomik konjonktür nedeniyle piyasalar açısından oldukça zorlu geçerken, Sipay olarak böylesi bir dönemde yakalamış olduğumuz büyüme trendimizi devam ettirmekten dolayı mutluyuz.

Özellikle geliştirdiğimiz ve sektöre sunduğumuz yeni çözümlerle birlikte hacimler katlanmaya başladı. Yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın ilk altı ayına kıyasla yeni üye iş yeri sayımızı 3 kat artırırken, tüm ürün gamımızda hem işlem adedinde hem de işlem hacminde büyük sıçramalara imza attık. Ayrıca söz konusu dönemde çalışan sayımızı da 2,5 kat artırdık” dedi.

“Sektörde ilk 3 şirket arasına yerleştik”

“Henüz beşinci yılımızı tamamlamadan sektörde ilk 3 şirket arasına yerleştik” diyen Muşabak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liderliğe doğru emin adımlarla koşarken, 2023’te sektörde ilk 2 sırayı paylaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde Ar-Ge Merkezi’mizi faaliyete geçirdik. 45 kişilik Ar-Ge ekibimizle inovatif çözümler geliştiriyoruz.

3 patent başvurumuz ve uluslararası 3 bilimsel yayınımız bulunuyor. ArGe Merkezi’ni devreye almamızla birlikte hedefimiz her Ar-Ge projemizden en az bir bilimsel yayın oluşturmak ve her yıl en az bir patent başvurusu yapmak. Buna ek olarak kısa bir süre önce alanımızda bir ilke imza atarak, Açık Bankacılık’ı da hizmetlerimiz arasına ekledik.”