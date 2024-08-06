Şişecam, 2023'te 387 milyon TL’lik çevre harcaması yaptı

‘Gezegeni Koru’ ‘Toplumu Güçlendir’ ve ‘Yaşamı Dönüş­tür’ ekseninde hayata geçirdiği projelerle daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunma hedefiy­le çalışan Şişecam, 2023 yılın­da yürüttüğü Ar-Ge projeleri için yaptığı 275 milyon TL’lik harcamanın yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.

Şirketin sürdürülebilir ürünlerinin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşirken, yerel tedarik­çiyi destekleme misyonu doğ­rultusunda Şişecam’ın toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yüzde 79,1, yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.

Şişecam’ın 2023 itibarıy­la Türkiye ve İtalya’daki solar enerji yatırımları sonrası yeni­lenebilir enerji kurulu gücü, 10 MWp’ye ulaştı. Birim üretim başına su tüketim miktarı ise 2020 yılına göre yüzde 25 azala­rak 3,5 m3 tona geriledi.

Sanal gerçeklik destekli İSG

Sürdürülebilirlik çalışmala­rını teknolojiyle de destekleyen ve ‘önce insan’ odağıyla çalışan­larının iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapan Şişecam, Bursa, Eskişehir ve Mersin fabrikala­rında, üretim hattında görev ya­pan çalışanların iş talimatlarını sahaya çıkmadan daha güven­li bir ortamda deneyimlemesi­ne fırsat sunan Sanal Gerçek­lik Projesi’ni uygulamaya aldı ve her fabrika için yerinde eği­timler düzenledi.

Daha eşitlik­çi ve paylaşımcı bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Şişecam’da kadın çalışan oranı 2023 yılında yüz­de 23,6’ya ulaştı. Bugün, 5 bin 671 olan kadın çalışan sayısını artırmak için kapsayıcı tesisler kurmam için çalışan Şişecam, CareforNext stratejisi kapsa­mında kadın çalışan oranını en az yüzde 25’e ulaştırmayı he­defliyor.