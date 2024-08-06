Şişecam, 2023'te 387 milyon TL’lik çevre harcaması yaptı
Şişecam, 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı. Geçen yıl toplam 387 milyon TL çevre harcaması yapan Şişecam, birim üretim başına su tüketim miktarını 2020 yılına göre yüzde 25 azalttı, yenilenebilir enerji kurulu gücünü ise 10 MWp’ye çıkardı.
‘Gezegeni Koru’ ‘Toplumu Güçlendir’ ve ‘Yaşamı Dönüştür’ ekseninde hayata geçirdiği projelerle daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunma hedefiyle çalışan Şişecam, 2023 yılında yürüttüğü Ar-Ge projeleri için yaptığı 275 milyon TL’lik harcamanın yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
Şirketin sürdürülebilir ürünlerinin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşirken, yerel tedarikçiyi destekleme misyonu doğrultusunda Şişecam’ın toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yüzde 79,1, yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.
Şişecam’ın 2023 itibarıyla Türkiye ve İtalya’daki solar enerji yatırımları sonrası yenilenebilir enerji kurulu gücü, 10 MWp’ye ulaştı. Birim üretim başına su tüketim miktarı ise 2020 yılına göre yüzde 25 azalarak 3,5 m3 tona geriledi.
Sanal gerçeklik destekli İSG
Sürdürülebilirlik çalışmalarını teknolojiyle de destekleyen ve ‘önce insan’ odağıyla çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapan Şişecam, Bursa, Eskişehir ve Mersin fabrikalarında, üretim hattında görev yapan çalışanların iş talimatlarını sahaya çıkmadan daha güvenli bir ortamda deneyimlemesine fırsat sunan Sanal Gerçeklik Projesi’ni uygulamaya aldı ve her fabrika için yerinde eğitimler düzenledi.
Daha eşitlikçi ve paylaşımcı bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Şişecam’da kadın çalışan oranı 2023 yılında yüzde 23,6’ya ulaştı. Bugün, 5 bin 671 olan kadın çalışan sayısını artırmak için kapsayıcı tesisler kurmam için çalışan Şişecam, CareforNext stratejisi kapsamında kadın çalışan oranını en az yüzde 25’e ulaştırmayı hedefliyor.