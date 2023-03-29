Şişecam 87’nci Olağan Genel Kurulu’nda hissedarlarıyla buluştu

Şişecam, global ölçekte dalgalanmalarla geçen 2022 yılında dönemin ruhuna meydan okuyan başarılı finansal ve operasyonel performansını paylaşmak için 87’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yatırımcılarıyla bir araya geldi.

29 Mart 2023 tarihinde, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Şişecam’ın değer yaratan faaliyetlerini ve sürdürülebilir gelecek vizyonunu ortaya koyan ‘Geleceğin Peşinde’ başlıklı 2022 yılı Faaliyet Raporu da hissedarlarla paylaşıldı.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici Genel Kurul vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Dünya, son birkaç yıldır hepimizin hayatını derinden etkileyen ani ve köklü değişimlere sahne oluyor. Düşen talep, artan maliyetler, bozulan tedarik zinciri gibi etkilerle küresel ekonominin nefesi, eski hızında büyümeye yetmiyor. 4 kıtada 14 ülkeyi kapsayan geniş coğrafyaya yayılmış üretim faaliyetlerini ‘küresel düşün / yerel hareket et’ yaklaşımıyla yöneten Şişecam ise akılcı kararlarıyla büyüme yolculuğuna devam ediyor. Değişen dinamiklere rağmen hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kültürler arası etkileşimden besleniyoruz"

Görkem Elverici, açıklamasına şöyle devam etti: “Global stratejilerini hayata geçirirken elini yerelin nabzından hiç çekmeyen Şişecam, bulunduğu her coğrafyadaki operasyonlarını bölgenin risk ve ihtiyaçlarını gözeterek yönetiyor. Dünyanın yeni yapısına adapte olma çevikliğini ve yeteneğini de özellikle veriye ve dijitalleşmeye dayalı yatırımlarından alıyor. Ortak akılla ortak vizyonumuza yürürken ve global ayak izimizi genişletirken, kültürler arası etkileşimden besleniyoruz.

Senaryo bazlı strateji kurgulama ve uygulama kabiliyetleri, Şişecam’ın başarısının önemli kaldıraçları arasında yer alıyor. ‘CareforNext’ sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel ‘Gezegeni Koruyan’, ‘Toplumu Güçlendiren’ ve ‘Yaşamı Dönüştüren’ ana odakları doğrultusunda hareket eden Şişecam, bilim ve teknolojiyi gelişiminin merkezinde tutuyor. Daha iyi bir dünya vizyonuna hizmet için tüm gücüyle yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.”

Dünyanın en entegre dijital altyapıya sahip kurumlarından biri

Görkem Elverici, küresel belirsizliklere rağmen zorlu bir atmosferde kesintisiz büyümeyi başaran Şişecam’ın güçlü performansını destekleyen yetkinliklerine şu sözlerle dikkat çekti: “Sert mücadelelere sahne olan global kriz dönemlerinde şirketlerin hedeflerinden sapmadan başarıya ulaşabilmeleri için iki kritik yetenek öne çıkıyor; öngörü ve çeviklik.

Şişecam zorlu bir yılı, çoklu coğrafyaya yayılmış üretim faaliyetlerini proaktif ve akılcı kararlarla yöneterek başarıyla bitirdi. Köklerimizden güç alarak geleceğe doğru kanat açtığımız dönüşüm yolculuğumuzla güçlendirdiğimiz kaslarımız bize birçok yetkinlik kazandırdı. Bugün dünyanın en entegre dijital altyapıya sahip kurumları arasındayız. Dijitalleşmeye ve akıllı teknolojilere yaptığımız yatırımlar, 2022 yılında daha da zorlaşan küresel ticarette, pazarlarımızın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermemizi sağladı.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Etkin müşteri yönetimi, optimize satış ve operasyon planlaması gerçekleştirerek, dijital projelerin de desteğiyle üretim, satış ve stok dengesini başarılı bir şekilde yönetmeyi başardık. Dijital altyapılarımızdan şirket kültürümüze kadar her alanı ve coğrafyamızı kapsayan büyük ve kapsamlı dönüşüm projemizi 2024 yılı sonuna kadar tamamlamayı öngörüyoruz. Büyüme vaat eden, girdi verdiğimiz sektörlerin gelişimini destekleyen yatırımlarımıza da devam ediyoruz.”

Şişecam’ın yatırım planlarında hissedarların çıkarlarını gözeten, karlılığı destekleyen adımlarla ilerlediğini ifade eden Görkem Elverici açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yıl boyunca tüm paydaşlarımız için olduğu gibi yatırımcılarımız için de değer üretmeye devam ettik. Borsa İstanbul 100, yılı yüzde 197 oranında değer artışıyla tamamlarken yıl içerisinde en düşük 11,51 TL, en yüksek 43,04 TL seviyesini gören Şişecam hisselerinin değer kazancı yıllık bazda yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti. Ana faaliyet sektörlerimizde kaydedilen olumlu talep, küresel pazarlara erişim olanaklarımız, dengeli faaliyet portföyü yapımız, güçlü bilançomuz, yeni yatırım kararlarımız ve paydaş değerinin kuvvetlenmesini destekleyen yönetim anlayışımız, Şişecam hisse senetlerinin Endeks üzeri performansında etkili oldu.

"Operasyonel performansımızı ileriye taşıyoruz"

Aynı dönemde BIST-30 Endeksi’nde kaydedilen değer artışı yüzde 194 olurken, BIST Sınai ve BIST Holding Endeksleri ise sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 217 değer kazandı. Hisse senedimiz 2023 yılında da endeksler üzerinde bir performans sergilemeye devam ediyor. Sermaye yoğun yapımıza rağmen, temettü politikamızdan ödün vermiyor, hisse geri alımları yapıyor, yeni büyüme yatırımlarını sürdürüyor ve operasyonel performansımızı da ileriye taşıyoruz.”

2022 yılı sonunda rakamlarla Şişecam

• 5,8 Milyon ton cam, 4,9 Milyon ton soda külü ve 4,4 Milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

• Faaliyet dönemi sonu itibarıyla konsolide net satışları 95,3 Milyar TL (5,8 Milyar dolar) seviyesine yükseldi.

• Toplam 7,8 Milyar TL’lik (470 Milyon dolar) yatırım gerçekleştirdi.

• 20,1 Milyar TL (1,2 Milyar dolar) net kar elde etti.

• Uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 63 oldu.

Şişecam’ın değer yaratan yatırımları

• Refrakter üreticisi İtalyan Refel’i satın aldı.

• Şişecam’ın Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımı olan Macaristan tesisinin temel atma törenini gerçekleştirildi.

• Mersin’de ek buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yıl bitmeden devam eden yatırımda kapasite artırımı yapılacağını açıkladı.

• Eskişehir cam ambalaj fırın yatırımı 2023 yılı içinde, Lüleburgaz oto cam fırın yatırımı ise yılın ilk yarısında devreye alınacak.