Şişecam, Anıtkabir’in otomobil vitrinleri ve kule camlarını yeniledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan, Türkiye’de cam sanayisinin başlangıç noktası olan Şişecam, Atatürk'ün hatıralarının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.

Şişecam, Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini tamamladı. Ata’nın restore edilen son makam aracının teslimi töreni de Anıtkabir’de yapıldı.

Atatürk’ün makam otomobillerini koruyan vitrin camları Şişecam tesislerinde özel olarak üretildi.



Vitrin camlarının yanı sıra komutanlık araçlarının yer aldığı kuleler dahil olmak üzere 19 kulenin camlarının değişimi de Şişecam ve iş ortaklarının destekleriyle tamamlandı. 1935 yılında kurulan Şişecam, genç Cumhuriyetin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alıyor.



Şişecam, Türkiye'de kurup geliştirdiği cam sanayinin bugün itibariyle global ölçekte öncü oyuncularından biri olarak kültürel mirasa katkıda bulunmaya devam ediyor.