Şişecam, İtalya'da fabrika almak istiyor

03 Şubat 2018

Şişecam Topluluğu bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii AŞ, İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olmaya yönelik teklif verdi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam Topluluğu, yeni yatırımlarının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumundaki Topluluk, İtalya’da Sangalli Porto Nogaro’dan sonra ikinci düzcam tesisine sahip olmak için harekete geçti.

Şişecam Topluluğu bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii AŞ, İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olmaya yönelik teklif verdi. İhale sürecinin de gelecek aylarda tamamlanması bekleniyor.

İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini yaklaşık 85 milyon avro karşılığında satın almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Stratejik hedeflerimize sadece organik büyümeyle ulaşılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle özellikle yurt dışında inorganik büyümeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer iş birliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz. İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Manfredonia tesisi için verdiğimiz teklif de bu proaktif ve özenli çalışmaların bir sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu’nun bugün yurt dışında 12 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü anımsatan Kırman, şunları kaydetti:

"İtalya’da krom bileşikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. 2016 yılında Sangalli Porto Nogaro ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma işlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Manfredonia tesisinin de Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Sangalli Manfredonia tesisini satın almamız durumunda, İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katlarken, Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Halen İtalya’daki en büyük Türk yatırımcısı olan Topluluğumuz, değinilen satın almanın gerçekleşmesi durumunda bu alandaki liderliğini de geliştirirken, düzcam alanında da İtalya’nın en büyük iki üreticisinden biri haline gelecektir."

Kırman, yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Sangalli Manfredonia tesisinde lamine ve kaplama hatlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, “İtalya’daki düzcam operasyonumuzda oluşan yetkinlik, Manfredonia tesisinin alınması durumunda artarak devam edecektir. Söz konusu hatlar sayesinde ürün gamımızı daha da genişletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna gelmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.