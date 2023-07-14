  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Şişecam sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Takip Et

Şişecam sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Şişecam, sürdürülebilir ve temiz enerji dönüşümü çalışmaları sonucunda 2022’de yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 10 MWp seviyesine ulaştırdı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunu önleyen Şişecam, fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını da 2030 yılına kadar 8 kat artırmayı hedefliyor. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Bulunduğumuz sektörün dünyaya ve insanlığa olan etkilerinin bilinciyle stratejiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ise bu yolculuktaki en önemli pusulamız” dedi.