Şişecam sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunu önleyen Şişecam, fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını da 2030 yılına kadar 8 kat artırmayı hedefliyor. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Bulunduğumuz sektörün dünyaya ve insanlığa olan etkilerinin bilinciyle stratejiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ise bu yolculuktaki en önemli pusulamız” dedi.