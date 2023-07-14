Şişecam sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Şişecam, sürdürülebilir ve temiz enerji dönüşümü çalışmaları sonucunda 2022’de yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 10 MWp seviyesine ulaştırdı.
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Yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunu önleyen Şişecam, fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını da 2030 yılına kadar 8 kat artırmayı hedefliyor. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Bulunduğumuz sektörün dünyaya ve insanlığa olan etkilerinin bilinciyle stratejiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ise bu yolculuktaki en önemli pusulamız” dedi.