Şişecam’a ‘Yılın Cama Değer Katan İnsanı’ ödülü verildi

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine yönelik katkıları nedeniyle her yıl Phoneix Award Committee (Phoneix Ödülü Komitesi) tarafından verilen ‘The Glass Person of the year 2023- Yılın Cama Değer Katan İnsanı’ ödülüne layık görüldü. Cam sektörünün prestijli ödülleri arasında yer alan bu değerli ödül, 1971 yılından bu yana camın Ar-Ge, ürün tasarımı ve mühendisliği, imalat, pazarlama ve satış gibi alanlarında gelişimi destekleyen ve liderlik eden bilim adamları, tasarımcılar, mühendisler ve iş insanlarına veriliyor.

Prof. Dr. Ahmet Kırman aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: “Mucizevi bir malzeme olan cam, ikamesi olmayan özelikleriyle eşsizdir. 5000 yıllık geçmişi boyunca her zaman medeniyetler için en değerli malzeme olmuştur. Bu açıdan cam endüstrisine hizmet etmek, insanlığa hizmet etmenin çok doğru bir yoludur. Sürdürülebilir bir dünyanın önündeki riskleri azaltan bu mucizevi malzeme, üstün özellikleriyle dünya için daha aydınlık bir gelecek vaat ediyor. Cam gibi böylesi eşsiz malzemeye değer katan endüstrinin en prestijli ödüllerinden biriyle ödüllendirilmiş olmaktan çok onur duyuyorum" dedi.

29 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da yapılacak

Phoenix Ödül Komitesi Başkanı Lincoln Brown yaptığı açıklamada, “Phoenix Ödülü Komitesinin amacı, her yıl cam endüstrisinin gelişiminde aktif rol alan ve cam ambalaj, cam elyaf, düz cam, cam ev eşyası, cam sanatı gibi alanlarda bilim, üretim veya eğitim konularında önemli katkılarda bulunmuş kişiyi seçmek” ifadelerini kullandı. Brown, Prof. Dr. Kırman’ın Şişecam’a olduğu kadar, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2022 Uluslararası Cam Yılı"na da önemli katkıları olduğunu belirterek Prof. Kırman’ın Prof. Alicia Duran’la birlikte Uluslararası Cam Komitesi (ICG) için ortaya koyduğu katkılara da dikkat çekti.

Phoenix Ödülü Komitesi Başkanı Lincoln Brown, nisan ayının başlarında bizzat Şişecam Genel Merkezini ziyaret ederek Prof. Dr. Ahmet Kırman’a Phoneix Ödülü Komitesi tarafından oy birliğiyle ‘Yılın Cam Sektörüne Değer Katan İnsanı’ ödülünü aldığını iletti. Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünün takdim edileceği resmi ödül töreni, 29 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da yapılacak.

Pek çok kez ödül aldı

2006 yılından bu yana cam endüstrisinin gelişimine hizmet eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, sektöre verdiği katkılar nedeniyle pek çok kez ödüllendirildi. Prof. Dr. Kırman cam sektörüne bilimsel araştırmalar bağlamında sağladığı katkılardan dolayı cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu (International Commission on Glass- ICG) tarafından Başkanlık Ödülüne (President’s Award) layık görülmüştü. Prof. Dr. Kırman aynı zamanda, İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesine verdiği katkılardan dolayı İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ve İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla “İtalya Yıldızı” nişanı ve “Şövalye” unvanını kazandı.

Tataristan’la ekonomik iş birliğine ve yatırımların gelişmesine verdiği değerli katkılardan dolayı Tataristan Cumhurbaşkanlığı’nın “Tataristan Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası” ile onurlandırılan Prof. Dr. Kırman, Bulgaristan’da Targovişte bölgesinin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı “Takdir Madalyasına” layık görüldü. Prof. Dr. Kırman, Şişecam’ın inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı global başarılarından dolayı İtalya'nın önde gelen ekonomi yayın kuruluşlarından Le Fonti'nin ödül platformu Le Fonti Awards'ta Yılın En İyi Yöneticisi ödülünün de sahibi oldu.