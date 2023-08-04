Şişecam'dan ikinci çeyrekte 5,7 milyar TL net kâr

Şişecam 2023'ün ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam’ın bu dönemdeki konsolide net satışları 58 milyar TL (2,9 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Türkiye’den ihracat ile Türkiye dışı üretimlerden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 7,1 milyar TL (357 milyon dolar), ihracatı ise 560 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2,5 milyon ton cam üreten şirket, 2,3 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Hedef ilk üçe girmek

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, verilere dair şunları söyledi: “İş dünyası global ölçekte devam eden ekonomik ve jeopolitik risklerle mücadelesini sürdürürken, Şişecam zamanın ruhuna ve çağın getirdiklerine hızla uyum sağlama yetkinliğinden aldığı güçle, dönüşümle ve veri odaklı karar alma yaklaşımıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Akıllı teknoloji kullanımımız ve yetkin insan kaynağımızla ayrışıyor, 88 yıllık köklü ve global bir sanayi şirketi olarak elde ettiğimiz eşsiz deneyimleri gelişimle harmanlıyoruz. Gelişim yolculuğumuzu gelecek vaat eden ve ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk 3 üreticisinden birisi olma hedefimizi destekleyen yatırımlarla sürdürüyoruz.”

İkinci çeyrek rakamları

Şirket, ikinci çeyrekte 4,76 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 5,7 milyar TL'lik net dönem kârına imza attı.

Şirket bir önceki çeyrekte 2,36 milyar TL net dönem kârı elde etmişti. Şişecam 2022 yılının tamamında ise 19,345 milyar TL net kâr elde etmişti.

Şişecam’ın ikinci çeyrek konsolide net satışları 29,86 milyar TL’lik piyasa beklentisine paralel 30,07 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin bir önceki çeyrekte net satışları 28,36 milyar TL ve geçen yılın aynı çeyreğinde 23,26 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

İkinci çeyrekte ciro böylece yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi. Kimyasallar ve mimari camlar segmentleri, bu çeyrekte de toplam gelire en fazla katkıyı veren segmentler olmaya devam etti.

FAVÖK beklentilerin altında kaldı

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) beklentilerin altında kaldı. FAVÖK bu çeyrekte 5,58 milyar TL’lik beklentinin altında, 5,24 milyar TL oldu. FAVÖK 2023 ilk çeyrekte 5,71 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Şişecam’ın ilk 6 aylık dönemdeki konsolide net satışları 58 milyar TL (2,9 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat 560 milyon dolar

Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam ihracatı 560 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2,5 Milyon ton cam üreten şirket, 2,3 Milyon ton soda külü ve 1,8 Milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk 6 aylık dönemi içerisinde Şişecam’ın toplam yatırım tutarı 7,1 milyar TL’ye (357 milyon dolar) yükseldi.

Brüt kâr marjı ikinci çeyrekte yüzde 33, brüt kârı ise 9 milyar 746 milyon TL seviyesinde gerçekleşen Şişecam’ın ikinci çeyrek sonu itibarıyla FAVÖK marjı yüzde 22’den yüzde 18,74 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı geçen yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 24,9 seviyesindeydi.

Cam ithalatı yıllık yüzde 39 arttı

Şirketin faaliyet raporunda, küresel çapta yüksek seyreden faizlerin ekonomik faaliyetleri yavaşlattığını belirtilirken yılın başından beri kurumların büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar olduğu ifade edildi.

Daha zayıf büyümenin sürekli yüksek enflasyon ve rekor seviyedeki borç düzeyleriyle birlikte birçok gelişmekte olan ekonomilerde zorluk içerdiği; 2023'te küresel ticaretin, salgından önceki yıllardaki hızının üçte birinden daha az büyüyecek olmasının tedarik zincirinde önemli riskler barındırabileceği belirtildi.

Türkiye’de ise diğer sektörlerde de olduğu gibi cam sektörünün de yüksek enflasyon, piyasalardaki dengesizlik ve enerji krizi gibi faktörlerden etkilenme ihtimalinin bulunduğu, Türkiye’de şu an için mevcut üretimin istikrarlı şekilde sürmesi öngörülürken küresel anlamda birçok enerji yoğun sanayide olduğu gibi cam sanayisinde de yenilebilir enerji kaynaklarına verilen önemin her geçen yıl daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye cam dış ticaretinde 2023 yılının ilk beş ayında değer bakımından geçen senenin aynı dönemine göre ihracat ve ithalatta artış gösterdi. Bu yıl ilk 5 ayda Türkiye’nin cam ithalatı yıllık bazda miktarsal olarak yüzde 39; değer bazında yüzde 22 arttı.