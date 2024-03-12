Sisters Music Chain platformu, Türkiye'deki kadın müzisyenlerin temsil sorununa dikkat çekiyor

Toplumsal hayatın her alanında ve iş dünyasındaki pek çok sektörde olduğu gibi müzik endüstrisinde de kadınların eşit şartlarda dahil olduğu bir değer zinciri oluşturulması için atılan adımlar profesyoneller tarafından takdir topluyor. Kadın müzisyenler için dayanışma, savunuculuk, eğitim ve birlikte üretim platformu Sisters Music Chain, kadın müzisyenlerin Türkiye’de temsil edilmesi adına yürüttüğü faaliyetlerle Kadın Dostu Markalar’ın Farkındalık Ödülleri kapsamında jüri özel ödülüne layık görüldü. Ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir’de faaliyetlerini sürdüren platform, henüz dördüncü ayında 250 üyeye ulaşırken bu başarıların rüzgarıyla büyümeyi sürdürüyor.

Sisters Music Chain Kurucusu Dr. Funda Lena, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Kadınların müzik sektöründeki sorunlarını çözmek ve daha çok temsil edilmesini sağlamak için birkaç ay önce attığımız adımın bu kadar kısa süre içinde fark edilip ödüllendirilmesi bizim için çok gurur verici. Bu ödül, bir sonraki çalışmalarımız için de bizi motive etti. Sisters Music Chain üyeleriyle birlikte üreteceğimiz birbirinden anlamlı projelerle sektördeki kadınlara tanınan olumsuz şartları dönüştürmek üzere, etkin adımlar atmaya ve yine sahne projelerimizle uzun vadede bir dünya markası yaratmaya kararlıyız.”

“Yapıcı politikalar oluşturulmasını sağlayacağız”

Hem dünyada hem de Türkiye’deki müzik sektöründe kadın popülasyonunun düşük olduğunu kaydettiklerini belirten Dr. Funda Lena, “Kadın müzisyenlerin Türkiye’deki müzik sektöründe özellikle bestecilik, aranjörlük, ses mühendisliği gibi rollerdeki temsilleri oldukça düşük. Ancak gelin görün ki, bu rollerde yetişmiş çok sayıda kadın müzisyen var. Sisters Music Chain olarak, kadın müzisyenlerin birbirlerine destek oldukları bir yapı kurduk. Platformdaki kadın müzisyenler, müzik alanındaki farklı konularda hem birbirlerinden hem de işin uzmanlarından bilgi alarak kendilerini geliştiriyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’deki müzik sektöründe, özellikle yönetimsel ve teknik rollerde büyük bir erkek egemenliği var. Oysa, ülkemizde çok yetenekli ve iyi eğitimli birçok kadın müzisyen bulunuyor. Fakat, kadınların sektörde hak ettikleri yerlere gelmelerinin önünde birçok engel mevcut. Bu engellerin varlığı, ailelerin yetenekli kız çocuklarını müzik sektörüne yönlendirmesine de engel oluyor. Belki de Türkiye, dünya çapında ses getirebilecek yeni kadın müzisyenlerden mahrum kalıyor. Biz de sektöre getirdiğimiz dayanışma ruhu ve gelişim ortamı sayesinde, daha adil ve eşit bir müzik endüstrisi yaratılmasına katkıda bulunuyoruz. Platformda, kadın müzisyenlerin ihtiyaç duyduğu her konuda eğitimler organize ediyoruz. Kadın müzisyenlerin sektörde karşılaştığı sorunları ele alarak yapıcı politikaların geliştirilmesinin ve uygulanmasının önünü açıyoruz.”

“Müzik sektöründe farkındalık oluşturacağız”

Platformun çatısı altındaki kadın müzisyenlerin hem yeni şarkı prodüksiyonları hem de üst düzey sahne gösterilerinin hazırlığı içinde olduğunu ifade eden Sisters Music Chain Kurucusu Dr. Funda Lena, “Sektörde cinsiyet rollerindeki değişime katkıda bulunmak için farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Online platformlarda en çok dinlenen ilk 100 şarkı listeleri incelendiğinde kadın şarkıcıların oranı %40 civarında seyrediyor. Kadın söz yazarlarının oranı %15-20, kadın bestecilerin oranı ise %8-10 civarında. Kadın aranjör sayısı da 0. Yine popüler müzik alanında kadın eşlikçi müzisyen oranı da oldukça düşük. Aslında bu alanda yetişen profesyonel müzisyenler Türkiye’de var” şeklinde konuştu.

“Kamuoyu oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Sisters Music Chain Kurucusu Dr. Funda Lena, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu ödül, faaliyetlerimiz için oldukça önemli bir kilometre taşı. Türkiye’nin her yerinden profesyonel ve amatör kadın müzisyenlere açığız. Birbirimizin üretimlerini, sahne programlarını, sosyal medya hesaplarını destekliyoruz. İçimizden biri sektörde bir sorun yaşıyorsa elimizden geldiğince onun yanında oluyoruz. Bu sorunları görünür kılmak ve çözüm üretmek için araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Podcast ve benzeri araçlarla sesimizi yükselterek kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Sesini duyurmak, daha görünür olmak ve sistemin dayattığı eşitsizliğe karşı gelmek isteyen tüm kadın müzisyenleri platformumuza bekliyoruz.”