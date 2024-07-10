'Siyonist' kelimesini 'nefret söylemi' olarak kullananlara Meta engeli

'Siyonist' kelimesi üzerinden yapılan 'meşru' siyasi tartışmalar ile bireylere yönelik nefret içerikli söylemler arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kelimenin Yahudi ve İsraillilere karşı şiddet çağrısı bağlamında kullanılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin 'siyasi hareketle bağlantılı' olduğu durumlarda paylaşımlara izin verileceği kaydedilerek, "İleriye dönük olarak 'siyonist' kelimesinin açıkça siyasi hareketle ilgili olmadığı durumlarda ve Yahudi ile İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma yoluyla zarar verme anlamı içermesi halinde paylaşımları kaldıracağız" ifadeleri kullanıldı.