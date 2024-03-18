SOCAR Türkiye'den yeni yatırımlar için 'Master Plan' hazırlığı

Şirket, Türkiye'de petrokimya alanında yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirildiği "Master Plan" adı verilen bir ana plan üzerinde çalışıyor. SOCAR Türkiye, doğal gaz tarafında ise Türkiye'de faaliyet gösterdiği illerde yeni yatırımlar, süreklilik ve verimliliğe odaklanacak.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, iştirakleri ve ortak girişimleriyşe 15'ten fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin bugüne kadarki en büyük yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi.

'En büyük dış yatırımcıyız'

Ibadov, 15 yılın ardından şirketin paydaşlarıyla yaklaşık 18,3 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olduklarını ifade etti.

SOCAR yöneticisi şöyle devam etti: "Tüm grup şirketlerimizle entegre yapıda yürüttüğümüz faaliyetlerle Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubuyuz. 15 yılda geldiğimiz nokta her iki ülke ekonomisine, istihdamına ve sosyal gelişimine sağladığımız katma değer bizleri gururlandırıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliği ve sinerjinin desteğiyle, birbiriyle entegre yapıdaki grup şirketlerimizle, yetkin insan kaynağımızla stratejik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bizden desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarına, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

SOCAR'ın, 2008'de Petkim'in yüzde 51 hissesini satın alarak Türkiye'de faaliyete başladığını anımsatan Ibadov, o tarihten bu yana yatırımlara ve üretime hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Yeni yatırımlar geliyor

Dünyada yaşanan gelişmelerin enerji alanında bugün yapılan yatırımların geleceği şekillendirdiğini gösterdiğine işaret eden Ibadov, "Biz de Türkiye'de bu alanda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan ve Türkiye, enerjinin geleceği için iş birliği yapan stratejik iki ülke. Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda attığı adımlardan memnuniyet duyuyor, enerji arzı ve güvenliği noktasında omuz omuza hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ibadov, SOCAR Türkiye'nin yol haritasında, gelecek dönemde ana faaliyetleri rafineri ve petrokimya olan stratejik yatırımlarla üretim kapasitelerini, ticari ve operasyonel yetkinliklerini en yüksek standartlara taşıyacağını vurguladı. Ibadov, şunları kaydetti:

"Uluslararası petrokimya ticareti, elektrik ve doğalgaz ihracatı faaliyetlerinin artırılması, lojistik ve depolama güvenliğini artıracak yatırımların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtı operasyonları gibi büyüme projeleri de ajandamızda.Yeni dönemde, Türkiye'nin enerji açığının önemli bileşenlerinden olan petrokimya alanında, uzmanlığımız ve deneyimlerimizin ışığında yeni yatırım alternatiflerini değerlendirdiğimiz ve 'Master Plan' adı verdiğimiz bir ana plan üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz için en doğru ve verimli katkıyı sağlayacağına inandığımız alternatifi önümüzdeki aylar içinde belirleyerek hayata geçirmek için çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz."

Doğalgazda genişletilmiş doğalgaz hatları

Ibadov, doğalgaz tarafında ise faaliyet gösterdikleri illerde yeni yatırımlar, süreklilik ve verimliliğe odaklanacaklarının altını çizerek, "Bu alandaki faaliyetlerimizi müşteri odağımızı gözeterek genişletilmiş dağıtım hatlarıyla büyütmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik de ana odak alanlarımızdan biri olmaya devam edecek. Bütünsel bir stratejiyle hem enerji verimliliği projelerini artıracak hem de sürdürülebilir ürünler geliştirerek karbonsuzlaşmayı hızlandıracağız. Dijital dönüşüm odağımız doğrultusunda, modernizasyon ve optimizasyon çalışmalarını da sürdürüyoruz. Elbette, tüm bu yatırımları yaparken, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın da gelişimini desteklemeye, bu alandaki yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.