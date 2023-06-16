Sodexo yoluna Pluxee olarak devam edecek

Pluxee Genel Müdürü Aurélien Sonet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“Pluxee büyüyen bir pazarda vizyonumuzu ve güçlü hedeflerimizi somutlaştıran genç, dijital, pozitif ve yenilikçi bir marka. Bu marka ile kendimizi yeniden tanımlıyoruz. Güçlendirilmiş kimliğimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için bizi farklılaştıracak en önemli unsur olacak ve özellikle dijital alanda yeni yetenekler için daha çekici olmamızı sağlayacak.” dedi.

Neden yeni bir marka?

Pluxee, şirketlerin gelişmiş ve dijital bir çalışan deneyimi için tercih ettiği güvenilir iş ortağı olarak; yeni kimliği sayesinde, son derece dinamik bir pazarda kendini daha güçlü bir şekilde farklılaştırmayı hedefliyor. Büyük değişimlerin yaşandığı iş dünyasında şirketlerin çalışanlarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunarak müşterilerinin işveren markalarını güçlendirmesini sağlayacak Pluxee, çalışanların ise hayatlarında değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamalarına destek olmayı hedefliyor. Pluxee, 31 ülkede faaliyet gösteren güçlü bir oyuncu olarak; yaklaşık 45 yıllık tecrübesi, sağlam performansı, ana hissedarı Bellon ailesinin vizyonu ile uzun vadeli kararlı duruşu ve çalışanlarının bağlılığının temelini oluşturan KSS taahhütleri sayesinde, büyüyen ve henüz tam keşfedilmemiş bir pazarın potansiyelini ortaya koymaya hazır durumda.

Pluxee güçlü bir stratejik plana hizmet edecek. Pluxee 2025 stratejik planı kapsamında; özellikle KOBİ’ler arasındaki penetrasyon oranını yükselterek en başından beri ana faaliyet alanı olan yemek ve gıda avantajları işini ivmelendirmeyi hedefliyor. Satın alma gücünü ve çalışan bağlılığını desteklemek için iyi yaşam, hediye ve ödül ile ulaşım ürünlerinin kapsamını genişletecek olan Pluxee, tek bir dijital platform aracılığıyla hizmetlerini müşterilerinin çalışanları için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Pluxee, bu hedeflere ulaşmak için 2025’e kadar her yıl cirosunun %10’u ile teknoloji yatırımı yapacak.

Pluxee, otonom bir strateji benimseyerek; Sodexo Grubu’nun Nisan 2023’te duyurduğu, yeniden yapılanma yoluyla borsada ayrı olarak işlem görme projesine bağlı olarak modern ve dijital bir vizyonu, ideali ve konumlandırmayı yansıtacak. Pluxee, stratejik planını hayata geçirmek için kendi yönetim yapısı ve kurum kaynaklarına sahip olacak.

Pluxee tüm paydaşları için değer yaratıyor

- 500 bin müşterisi için verimli ve cazip bir dijital ekosistem temelinde her zamankinden daha bütünsel, zengin ve çeşitlendirilmiş çözümler sunarak değer yaratıyor.

- 36 milyon tüketicisi için daha fazla özgürlük, sorumlu tüketim seçeneği ve daha fazla satın alma gücü sunan kişiselleştirilmiş hizmetler ile değer yaratıyor. Brezilya’da ve Fransa’da her gün 6 milyon, Hindistan’da 3,5 milyondan fazla ve Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyona yakın kişi Pluxee hizmetlerini kullanıyor.

- 1,7 milyon üye iş yeri ekosisteminin, günlük hayatlarını kolaylaştırarak satış noktalarındaki trafiği artırmaya yardımcı oluyor. Pluxee aynı zamanda veri aracılığıyla tüketicilerini daha iyi anlamalarını, onlarla etkileşime geçmelerini sağlayarak değer yaratıyor.

- Kamu kurumlarına sosyal inovasyon yapma imkanı sunarak; çalışanlarının ve serbest meslek sahiplerinin yeni ihtiyaçlarını karşılamaları, sosyal yardım harcamalarını yönetmeleri için değer yaratıyor. Pluxee, Avrupa’da yılda 4 milyar euro tutarında sosyal yardımı yönetiyor.

- 5 bin çalışanına, milyonlarca bireyin yaşamlarında pozitif etki yaratmaları için imkan veriyor ve böylece aidiyet hislerini güçlendirerek değer yaratıyor.