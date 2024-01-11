Sodexo'nun yeni markası Pluxee iş dünyası ile buluştu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj'ın yeni ismi Pluxee'nin tanıtımı iş dünyasından önemli isimlerinin katıldığı lansmanla gerçekleştirildi.

Çalışan dünyasındaki değişimler ve çalışanların bireysel esneklik beklentileri doğrultusunda, hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak Pluxee ile tüm tüketicilere, üyelere ve müşterilere sunulması hedeflenen bir dünyanın detayları paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Pluxee Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, Sodexo Grubu'nun globalde 45 yılı aşkın bilgi birikimi ve vizyonu ile Pluxee'nin yenilikçi, dijital, pozitif ve renkli dünyasını harmanlayarak yan haklar ve çalışan bağlılığı alanında fark yaratacağını bildirdi.

Pluxee ile çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla, yemek kartı markasından çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markasına dönüştüklerini kaydeden Özcan, şu bilgileri verdi:

"Markamızın yeni kimliğini anlatırken iş dünyası için çok önemli çıktıları olan Future Bright ile gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın bizi çok heyecanlandıran bir yönü de var. Çalışan beklentilerinin ne yönde değiştiğine ışık tutan bu araştırmayı sıra dışı bir yöntemle iş dünyasına sunduk. Araştırmaya katılanların konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinin yansımaları ve içgörülerinden oluşan görsel kolajlar genç sanatçılar tarafından dijital bir esere dönüştürüldü."

"Kişiselleştirilmiş deneyimler yaratacağız"

Eda Uluca Özcan, Pluxee'nin yeni bakış açısıyla, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir çalışan deneyimi yaratarak, çalışanı mutlu eden bir dünya sunmayı vadettiğini anlttı.

İnsan kaynakları dünyasının değişen ihtiyaçlarını her zaman yakından takip ettiklerini vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda iyi bir çalışan deneyimi sağlama yolculuğunda şirketlere de rehberlik ediyoruz. Bu doğrultuda FutureBright ile işbirliği yaparak çalışanlara mevcut şirketlerinden ve ideallerindeki şirketten bekledikleri yaklaşımı ve faydaları sorguladık. Pluxee olarak çalışan dünyasındaki değişimler ve çalışanların bireysel esenlik beklentileri doğrultusunda, müşterilerimizi hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştirerek daha fazla desteklemeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da yenilikçi ve dijital çözümlerimiz aracılığıyla, bireylerin iş hayatlarında ve ötesinde, refahına katkıda bulunacak anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratacağız."​​​​​​​