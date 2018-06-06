Şok, halka arz sonrası ilk bilançosunu açıkladı

06 Haziran 2018

Şok Marketler (SOKM), halka arzı sonrası 2018 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, 359 yeni mağaza açarak, ilk çeyreği güçlü satış ve FAVÖK büyümesiyle tamamladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler ilk çeyrekte konsolide cirosunu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 31 oranında artırarak, 2,05 milyar TL’den 2,69 milyar TL’ye çıkardı.



Açıklamaya göre, Şok Marketler brüt kâr tutarını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 38 oranında artırdı. Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 43 oranında artırarak 63,3 milyon TL’den 90,6 milyon TL’ye yükseltti. İlk üç aylık dönemde bütçede planladığı gibi 93 milyon TL’lik yatırım harcaması yaparak 359 yeni mağaza açan Şok Marketler, yılda ortalama bin mağaza açma hedefine sağlıklı bir şekilde ve hızla ilerlediğini göstermiş oldu.

"Yatırımcılarımızı memnun etmeye devam edeceğiz"

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arz sonrası açıkladığımız ilk finansal sonuçlardan memnunuz. Hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlediğimizi yatırımcılarımıza göstermiş olduk. Yeni açtığımız mağazalar, yaptığımız kampanyalar ve müşterinin taleplerine hızlı cevap vermemiz sayesinde satışlarımızı bu dönem de artırdık. Bu artış kârlılığımıza da yansıdı. Halka arz gelirleriyle birlikte gelecek dönemlerde net dönem kârı elde ederek yatırımcılarımızı memnun etmeye devam edeceğiz.”