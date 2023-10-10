Söke, ABD’li Rudi’s’in %12,6’sını satın aldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Globalde un sektörüne yön veren Türk firmaları, yeni dönemde un mamullerine yönelik yatırımlarıyla öne çıkıyor. Ulusoy Un tarafından 2022’nin Ocak ayında satın alınan ve ardından yine bu yılın ocak ayında rekor 68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı ile Borsa İstanbul tarihinde bir halka arza gelen en yüksek tutarı gerçekleştiren Söke, 22 Eylül’de ABD’nin önde gelen unlu mamuller üreticisi Rudi’s’in yüzde 12,65’ini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

İlk 6 ayda yüzde 101 büyüdü

1976’da ABD’nin Colorado eyaletinde kurulan, ABD’nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip, organik, gluten içermeyen, lezzetli ekmek ve unlu mamuller üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış olan Rudi’s’in azınlık paylarını satın almak üzere 25 Ağustos 2023 tarihinde görüşmeler başlatılmıştı.

Besleyici, koruyucu madde içermeyen ekmekler ve çörekler konusunda ün kazanan Rudi’s, glutensiz ürünlerini özel bir glutensiz tesisinde piyasaya sürüyor. Organik simit, ekmek, çörek ile glutensiz ekmek, tortilla, çörek üreten Rudi’s ile Söke, glutensiz pazarını büyütecek.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2019’da 419 milyon TL’lik satış hasılatına karşılık yüzde 494’lük büyümeyle 2022’nin sonunda 2 milyar 489 milyon TL’lik satış hasılatı yakaladıklarını söyledi.

Bu yılın ilk yarısında ise 1 milyar 911 milyon TL satış yaptıklarını aktaran Ulusoy, “Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 101’lik bir artış oldu. FAVÖK’e baktığımız zaman son 3 yılda yüzde 119 oranında ortalama yıllık büyümeyle 293 milyon TL’ye ulaştık. Net karımız da 30 Haziran itibariyle 176 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Söke’nin yeni büyüme planları hakkında da bilgi veren Ulusoy, ABD’deki yatırımın dışında yenilenebilir enerji ve çocuk oyun hamuruna da yatırım yaptıklarını belirtti. Konya’nın Ilgın ilçesinde 105 dönümlük araziye 11 bin kW’lik kurulu güce sahip GES kurduklarını bildiren Ulusoy, böylece Söke’nin yıllık 16 milyon kWh’lik enerji ihtiyacını buradan karşılayacaklarını söyledi.

Bu yıl un ihracatında yeni rekor kırılacak

Aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı da olan Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Dünya buğday üretiminde 2022/23 döneminde bir önceki döneme göre 23 milyon ton artış göstermekle birlikte 2023/24 döneminde tüketimin 804 milyon ton olması bekleniyor.

Türkiye’de buğday üretimi 2022/23 döneminde bir önceki döneme göre 2 milyon ton artış göstererek 21 milyon tona ulaşırken, tüketim ise 2019/20 dönemi itibariyle 23 milyon ton olarak devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin 9 yıldır un ihracat şampiyonu olduğunubelirterek k, tahıl koridorunun devamını istediklerini dile getiren Ulusoy, “Türkiye coğrafi konumu itibariyle kolay hammadde tedarik edebilmesinin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi buğday yetiştirmeye uygun olmayan bölgelere ihracat yapabiliyor.

Bu yüzden tahıl koridorunun devam etmesi 3. dünya ülkelerine buğdayın gönderilmesi için önem taşıyor. Türkiye, geçen yıl 3 milyon 40 bin ton un ihracatıyla kapattı ve bu yıl ise 3 milyon 600 bin ton ihracatla kapatması bekleniyor. Bu da 1.5 milyar dolarlık ihracat anlamına geliyor” diye konuştu.