Söke Un'da halka arzın formulü: Güçlü marka, güçlü özkaynak

Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden Ulusoy Un, 2022 yılında aldığı Söke Un’u da Borsa’ya getiriyor. Borsa İstanbul’un ilk un şirketi ikinci un şirketini de halka açıyor. Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Söke’de halka arzın yaratacağı değeri anlatırken “Güçlü marka, güçlü özkaynak” vurgusu yaptı. Şirketin özkaynaklarının 1.2 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor.

1969 yılında kurulan ve bugün, 4 üretim tesisi ve 5 kıtada 91 ülkeye yaptığı ihracatıyla Türkiye’nin sayılı gıda firmalarından birine dönüşen Ulusoy Un, bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke ile sektöründeki gücünü artırdı. Aile şirketi olarak kurulup Kasım 2014’de halka arz olan Ulusoy Un, Söke’yi de halka arz ediyor. Böylece Söke, ilk defa borsada işlem gören Ulusoy Un tarafından halka arz edilip borsada işlem gören ikinci un firması olacak. 2023 yılında 60. yılını dolduracak Söke, 2023 yılının borsada işlem gören ilk firması da olmaya hazırlanıyor. Aydın Söke ve Ankara Sincan’daki 2 fabrikasıyla günde 1.440 ton üretim kapasitesi bulunan Söke’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023 olarak belirlendi. Qnb Finansinvest liderliğinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğü 581 milyon TL ve hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak gerçekleşecek. Yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisat oranı yüzde 65 olacak.

Halka arzın katkısını Ulusoy Un’da deneyimledik

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Söke Un’un halka arzı nedeniyle düzenlenen basınla sohbet toplantısında bir şirket için halka açılmanın yarattığı katma değeri Ulusoy Un’da gördüklerini ve bu halka arzla da Söke’nin iç piyasadaki gücünü global arenaya taşımak istediklerini söyledi.

Ulusoy, “1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayan gıda sektöründeki faaliyetlerimiz, 1989 yılında Ulusoy Un’un kurulmasıyla sanayi alanında da devam etti. Kasım 2014’de Samsun’un ve un sektörünün tek halka açık firması haline geldik ve o tarihte 50. Yıl Üretim Tesisimizi hayata geçirme kararı aldık.

2014 Kasım ayında halka arz olurken günde 900 buğday/ton olan üretim kapasitemiz, 2.485 buğday/tona ulaştı.

Halka arz olduğumuz tarihten 2022’nin 3. çeyreğine kadar geçen süreçte üretim kapasitemizi 4,5 kat, özsermayemizi 9 kat, çalışan sayımızı 3,5 kat, ihracatımızı da 2,5 kat artırdık. Halka arzın şirkete kattığı kurumsallık, artırdığı sermaye ve şirkete kazandırdığı şeffaflık faaliyetlerimizde kaldıraç etkisi yaratarak kapasitenin, ihracatın ve istihdamın artmasını sağladı.

Adında un geçen start-up'ların melek yatırımcısı olacak

Ulusoy Un’da gösterdiğimiz başarılı ivmeyi Söke’ye de taşımak istiyoruz. Söke, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakların kullanım yerleri arasında yer alan 2023’ün ikinci yarısında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz unlu mamuller üretim tesisi ile Söke’nin unlu mamuller sektöründe de Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda Söke’nin enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir enerji yatırımlarında bulunacağız” dedi.

Ulusoy’un verdiği bilgiye göre halka arz geliri enerjiden pazarlama bir dizi yatırımda kullanılacak. Bu yatırımların ilki Söke Un’da enerji maliyetini rafa kaldıracak olan GES yatırımı olacak. Pazarlama dahil ilave yatırımlar olacak ki yeni üretim merkezinin 2023’ün ikinci yarısında açılması bekleniyor.

Hammadde depolama tesislerini artırmayı da planlayan şirket, halka arzdan gelecek finasman kaynağının küçük bir kısmını da işletme sermayesi olarak kullanacak.

Bu stratejide en dikkat çekici ayrıntı ise Dr. Eren Günhan Ulusoy’un bu planları anlatırken halka arz gelirinin bir kısmını start-up’lara yatırım yapmak için kullanacaklarını söylemesi oldu. Ulusoy, “Un’un adının geçtiği her yerde olalım istiyoruz” dedi. Melek yatırımcı olmaya hazırlanan şirket, finansal yatırımlar planında uçtan uca bir plan yapıyor.

BORSA / FİNANS SERVİSİ