Soma’yı Avrupa’nın en büyük RES’i yapacak

Başak Nur GÖKÇAM

2023 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan eklemelerin toplamı tahmini 507 GW’a ulaşarak, 2022 yılına kıyasla yüzde 50’ye yakın artış gösterdi. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde sağlanan elektrik üretiminin artışı, global elektrik üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasıyla sonuçlanmasında etkili oldu.

Türkiye rüzgâr kurulu gücünün yaklaşık yüzde 6,1’ini oluşturan ve Soma RES ile Türkiye’nin en büyük RES sahasına sahip olan Polat Enerji, sahip olduğu 756,2 MWm kurulu gücüyle Türkiye’de toplam 6 bölgede rüzgâr ve güneş enerjisi santralleriyle temiz enerji üretimini sürdürüyor.

Rüzgâr enerjisinde sektör liderliğini elinde bulunduran Polat Enerji, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması ve enerji tedarik kaynaklarının çeşitlenmesi için yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı. Şirket, orta vade yatırım hedefleri kapsamında, 312,1 MWm kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 7’nci büyük rüzgâr enerji santrali olan Soma RES’i Avrupa’nın en büyük rüzgâr enerji santrali yapmayı hedefliyor.

“Hedeflerin üzerine çıkma imkanına sahibiz”

Türkiye’nin yeşil enerjide hedefe emin adımlarla ilerlediğini belirten Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, “Geçen yıl rüzgâr enerjisi yatırımlarında yaklaşık 400 MWe kurulu güç devreye alınabildi. Güneş enerjisinde ise yaklaşık 2 GW’a yakın kurulu güç devreye alındı, bunun neredeyse yüzde 90’ını lisanssız elektrik üretim santralleri oluşturuyor.

Ulusal planlardaki hedeflere ulaşabilmemiz için ise her sene rüzgârda en az 1,5 GW, güneşte en az 3,5 GW kurulu gücü devreye almamız gerekiyor. Türkiye’nin güçlü potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu hedeflerin dahi üzerine çıkma imkanına sahibiz. Sektör olarak en büyük beklentimiz, hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirmek ve Türkiye’nin sahip olduğu muazzam yenilenebilir enerji potansiyelini tüm paydaşlarımızla beraber gerçeğe dönüştürmek” dedi.

“Yerli imalat sanayinde de önemli aşama kaydettik”

Pandemi ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının küresel anlamda enerji sektöründe arz güvenliği konusunu gündeme taşıdığını ifade eden Deniz, özellikle Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını belirtti.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum bağlamında stratejik bir pozisyonda olduğunu ifade eden Polat Enerji CEO’su Cem Deniz “Türkiye sadece yenilenebilir enerji üretimi ile de değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalat sanayinde de önemli bir aşama kaydetmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

4MWh’lik depolamalı RES’in temeli atıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sürekliliğinin artırılması amacıyla Soma’ya 4MWh kapasiteli elektrik depolama sistemi kurulum ve devreye alma çalışmalarına başladıklarının bilgisini veren Polat Enerji COO’su Batur Yenmez, “Tedarikçilerle sözleşmeler imzalandı, inşaat temeliyle ilgili çalışmalarına başlandı. Hem yerli hem de yabancı üreticilerle görüşmeler devam ediyor. Eylül ayında devreye almayı planlıyoruz. Burada esas hedefimiz de depolama sistemlerini hem kendimiz öğrenmek hem de Türkiye piyasasına öğretmek. Buradan ticari bir beklentimiz yok” dedi.

610 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı

Yenilenebilir enerji santralleriyle 2023 yılında 2 milyar kWh’e yakın elektrik üretimi ile yaklaşık 610 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Polat Enerji, portföyündeki santrallerle her yıl 55 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer 1,3 milyon ton civarında karbon dioksit gazı emisyonu azaltımı sağlıyor.