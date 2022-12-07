Sompo Sigorta’nın yeni Genel Müdürlük binasının açılışı yapıldı

Sompo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Recai Dalaş, “Son derece istikrarlı, çizgisinde sapma olmayan, belli değerlere, ilkelere dayanarak yönetilen stratejilerinde ve uzun vadeli yaklaşımlarında bir kırılma olmadan piyasadaki dağıtım kanallarını ve müşterilerini şaşırtmadan, onlara anlamsız, hoşlanmadıkları sürprizler çıkarmadan yönetilen bir şirket olmayı başardık.” dedi.

Recai Dalaş ve şirkette 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO olarak görev alacak Fahri Uğur ev sahipliğinde Sompo Sigorta’nın Beykoz’daki yeni genel müdürlük binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan Sompo Sigorta CEO’su Dalaş, bu toplantının birkaç amacı olduğunu, bunlardan birinin yeni binanın açılışı olduğunu, salgın nedeniyle bunu daha önce gerçekleştiremediklerini, ikincisinin salgın nedeniyle yapamadıkları 20. yıl kutlaması olduğunu ve bunu yapacaklarını söyledi.

1 Ocak itibarıyla CEO’luk görevini Fahri Uğur’a devredeceğini ve kendisinin yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade eden Dalaş, şunları kaydetti:

“Şirketin tarihinde bu önemli bir aşama. 21 yıldır genel müdürlük yapan sektörde başka genel müdür var mı bilmiyorum. Ayrıca konunun önemi şirketin kurucusu olan bir genel müdür olmamdan da kaynaklanıyor. 21 yıl önce bu şirketi kurduk, her yerde her şey değişti ama şirketi yönetmeye arkadaşlarımla birlikte devam ettik. Tabii bu 21 yıldır aynı ekiple aynı yönetim felsefesiyle burayı yönetmenin faydalarını da gördü şirketimiz.



Son derece istikrarlı, çizgisinde sapma olmayan, belli değerlere, ilkelere dayanarak yönetilen stratejilerinde ve uzun vadeli yaklaşımlarında bir kırılma olmadan piyasadaki dağıtım kanallarını ve müşterilerini şaşırtmadan, onlara anlamsız, hoşlanmadıkları sürprizler çıkartmadan yönetilen ve kendine özgü kurumsal kültürü olması açısından rakiplerinden ayrılan bir şirket olmayı başardık.”

Dalaş, yeni medya sanatçısı ve besteci Mehmet Ünal’ın, yeni bina için dijital sanat eseri hazırladığını bildirerek, sanatı ve sanatçıyı desteklemekten hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi.

“Finansal gücümüzle birlikte 2023’e pozitif bakıyoruz”

Sompo Sigorta’nın yeni CEO’su olacak Fahri Uğur ise Sompo Sigorta’nın sıfırdan kurulan ve sektörün en büyük şirketlerinden biri haline gelen, 20 yıl gibi kısa süre içerisinde Türkiye’nin 50-100 yıl önce kurulmuş şirketleri arasında en büyük şirketlerden birisi haline gelmenin önemli bir başarı hikayesi olduğunu aktardı.

Sompo Sigorta’daki başarı ve liderliğin mimarının Recai Dalaş olduğunu anlatan Uğur, Dalaş’tan görevi devralmanın büyük bir sorumluluk ve zorluk olduğunu belirtti.

Uğur, sermaye yeterliliği ve finansalları açısından Sompo Sigorta’nın sektörün en sağlam şirketlerinden biri olduğunu anlatarak, “Zor şartları doğru yöneterek, finansal gücümüzle birlikte 2023’e pozitif bakıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından yeni medya sanatçısı ve besteci Mehmet Ünal’ın Sompo Sigorta için tasarladığı dijital sanat eseri olan “Moment" şirketin yeni genel müdürlük binasının açılışına özel olarak, Beykoz’daki Sompo Sigorta Genel Müdürlüğü’nde sergilendi.